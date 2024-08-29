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"Росіяни лізуть з усіх щілин": військовий Ієвлєв про ситуацію на східному фронті

Марина Клюєва
29 серпня, 2024 четвер
12:24
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Боєць ЗСУ із позивним Шейх Євген Ієвлєв розповів про ситуацію на східних ділянках фронту, зокрема про Покровськ та Торецьк, де не припиняє тиснути ворог

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Про це він розповів у етері Еспресо. 

"Ситуація надскладна, ситуація змінюється на день тричі. Ніяких послаблень позицій, або зменшення кількості техніки, або зменшення кількості особового складу не спостерігається. Тобто вже місяць, півтора, два це постійні штурми, постійна навала без ніяких навіть пауз на якісь перегрупування, ротації і так далі. Не можна сказати, що у ворога є дефіцит чи БК, чи особового складу. І я знаю, що це відбувається як на нашому Торецькому напрямку, так і у побратимів на Покровському напрямку, тобто ситуація дійсно доволі складна і причина цієї складності не одна, дуже багато сприяє цьому. І певні географічні властивості, на які розраховували, що ворог на них не сунеться, не піде, на превеликий жаль… Те саме, що казати про локальних командирів наших: командири взводів, командирів рот, їхня думка трошки не справдилася, і ворог іде в навалу, лізуть з усіх щілей", - розповів він. 

Військовий також наголосив, що ворог не будує оборону й постійно просувається уперед. 

"Мапа Deep State показує, де знаходиться ворог, облаштувати позиції можна коли у тебе лінія фронту відфіксовується більше, ніж на якихось два тижні, три тижні. А якщо подивитись динаміку, то кожного дня у ворога там є якісь певні просування і кожного дня копати нову окопну лінію і облаштовувати нові позиції, звісно, ніхто не буде. Але ви можете відносно Deep State уявити і подумати про те, яку кількість позицій ми готували, яку зайняв ворог. Тобто там дійсно є позиції, які були заготовлені нами. З погляду географічних властивостей і виходу на більш вигідні рубежі, напевно, з погляду військової науки воно так і є, але ви ж подивіться, з якою швидкістю, яка кількість населених пунктів, на жаль, відходить під окупацію ворога. Єдине, що мотивує хлопців, які знаходяться з нами, це те, що хочеться вірити, що у командування є якийсь план, і що все це йде за планом нашого командування, бо якщо ні, то ситуація доволі неприємна", - зауважив військовий. 

  • Протягом минулої доби, 28 серпня, на фронті відбулося 195 бойові зіткнення. Росіяни зосереджують основні наступальні зусилля на Покровському напрямку.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Торецьк
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