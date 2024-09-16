Росіяни обстріляли власні підрозділи біля Агрегатного заводу у Вовчанську
На Харківському напрямку російські окупанти атакували власні підрозділи. Загалом ситуація на цій ділянці фронту залишається складною
Про це повідомляє пресслужба Оперативного угруповання військ "Харків".
Зазначається, що у Вовчанську загарбники здійснили спробу доставки особового складу на автомобілях, але українські сили завдали вогневого ураження, знищивши техніку ворога.
Крім того, окупанти застосували РСЗВ по власних підрозділах біля Агрегатного заводу. Ворог на напрямку села Тихе активізував повітряну розвідку, намагаючись виявити позиції українських захисників.
Військові також прозвітували, що окупанти в районі села Глибоке здійснюють переміщення особового складу для поповнення втрат та ведуть інженерну розвідку для пошуку нових логістичних маршрутів.
Неподалік Лук’янців ворог нарощує систему зв’язку та проводить заходи з логістичного забезпечення.
За минулу добу на цьому напрямку сталося одне бойове зіткнення, ворог завдав два авіаудари та використав 36 дронів-камікадзе для атак по позиціях ЗСУ. Сили оборони продовжують успішно знищувати живу силу і техніку окупантів.
- Протягом минулої доби російські війська втратили на фронті в Україні ще 1060 своїх солдатів. Також українські військові знищили низку одиниць ворожої техніки та озброєння.
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