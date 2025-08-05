Росіяни окупували Попів Яр на Донеччині, - DeepState
Російська армія станом вівторок, 5 серпня, окупувала село Попів Яр Краматорського району Донецької області. Крім того, зафіксовано просування ворога біля кількох населених пунктів
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
За даними аналітиків, росіяни окупували Попів Яр на Донеччині. Просування росіян зафіксували біля Торецька, Полтавки, Воскресенки та Щербинівки Донецької області.
фото: DeepState
- Станом на 4 серпня російська армія мала територіальні успіхи на Донеччині. Окупанти просунулись у Сухецькому, біля Новоторецького та Зеленого Поля.
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