Росіяни створили відео з допомогою ШІ: у ЦПД спростували оточення військових 114-ї ОБр ТрО на Куп'янському напрямку

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

У ЦПД розповіли, що у TikTok поширюють відео, на якому військовий 114-ї ОБр ТрО розповідає про нібито оточення бригади на Куп'янському напрямку. Цей запис також активно поширюють російські пропагандисти.

"Насправді це відео - фейкове, його створили росіяни за допомогою штучного інтелекту. На ознаки втручання ШІ вказують такі деталі: неприродна міміка й частота моргання героя, мінімальні рухи губ. Крім того, у 114-й ОБр ТрО Центру повідомили, що жодного оточення підрозділів 114-ї бригади не відбулося. Бійці бригади повністю контролюють ситуацію на ділянці фронту та продовжують ефективно знищувати ворога", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що росіяни поширюють подібні фейки, щоб деморалізувати українських військових, суспільство та посіяти страх і недовіру серед українців.