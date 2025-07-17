Росіяни створили відео з допомогою ШІ: у ЦПД спростували оточення військових 114-ї ОБр ТрО на Куп'янському напрямку
У Центрі протидії інформації заявили, що інформація про оточення військових 114-ї окремої бригади Територіальної оборони на Куп'янському напрямку - це фейк
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
У ЦПД розповіли, що у TikTok поширюють відео, на якому військовий 114-ї ОБр ТрО розповідає про нібито оточення бригади на Куп'янському напрямку. Цей запис також активно поширюють російські пропагандисти.
"Насправді це відео - фейкове, його створили росіяни за допомогою штучного інтелекту. На ознаки втручання ШІ вказують такі деталі: неприродна міміка й частота моргання героя, мінімальні рухи губ. Крім того, у 114-й ОБр ТрО Центру повідомили, що жодного оточення підрозділів 114-ї бригади не відбулося. Бійці бригади повністю контролюють ситуацію на ділянці фронту та продовжують ефективно знищувати ворога", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД наголосили, що росіяни поширюють подібні фейки, щоб деморалізувати українських військових, суспільство та посіяти страх і недовіру серед українців.
- Нещодавно росіяни поширили фейк про ДТП за участі військових Хмельницького ТЦК, у військкоматі спростували.
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