Про це інформує Центр національного спротиву.

"Російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують", - наголосили у Спротиві.

Згідно з повідомленням, дохід від здачі металолому з Авдіївського коксохіму отримують "фірми-прокладки Деніса Пушиліна".

"З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає. Це і є "русскій мір": руїни, смерть, бідність та "духовність"", - зауважили у Центрі національного спротиву, попередивши, що "колаборанти, які грабують залишки знищеного регіону в будь-який момент отримають рахунок від Руху Опору".