Росіяни вивозять Авдіївський коксохімічний завод на металолом, - Нацспротив
У тимчасово захопленій Авдіївці росіяни розграбовують зруйнований коксохімічний завод й вивозять металолом до порту Маріуполя
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують", - наголосили у Спротиві.
Згідно з повідомленням, дохід від здачі металолому з Авдіївського коксохіму отримують "фірми-прокладки Деніса Пушиліна".
"З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає. Це і є "русскій мір": руїни, смерть, бідність та "духовність"", - зауважили у Центрі національного спротиву, попередивши, що "колаборанти, які грабують залишки знищеного регіону в будь-який момент отримають рахунок від Руху Опору".
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Розвідка Британії заявила, що російська окупаційна армія попри великі втрати здатна захоплювати нові невеликі міста в Україні. Основним напрямком для РФ залишається Авдіївка.
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