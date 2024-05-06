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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вивозять Авдіївський коксохімічний завод на металолом, - Нацспротив

6 травня, 2024 понедiлок
11:58
Війна з Росією Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
Зміст

У тимчасово захопленій Авдіївці росіяни розграбовують зруйнований коксохімічний завод й вивозять металолом до порту Маріуполя

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Російські "визволителі" звільняють українські міста від інфраструктури й займаються тим, що вміють краще – грабують", - наголосили у Спротиві.

Згідно з повідомленням, дохід від здачі металолому з Авдіївського коксохіму отримують "фірми-прокладки Деніса Пушиліна".

"З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає. Це і є "русскій мір": руїни, смерть, бідність та "духовність"", - зауважили у Центрі національного спротиву, попередивши, що "колаборанти, які грабують залишки знищеного регіону в будь-який момент отримають рахунок від Руху Опору".

  • Розвідка Британії заявила, що російська окупаційна армія попри великі втрати здатна захоплювати нові невеликі міста в Україні. Основним напрямком для РФ залишається Авдіївка.

Теги:
Україна
Росія
окупанти
Авдіївка
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