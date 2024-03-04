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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони за добу ліквідували 1150 військових та майже 100 одиниць техніки РФ, - Генштаб

4 березня, 2024 понедiлок
07:50
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Авдіївському та Новопавлівському напрямках і знищили ще 1150 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 417 950 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 6648 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 660 (+12) од,
  • артилерійських систем – 10 210 (+22) од,
  • РСЗВ – 1004 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 698 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2) од,
  • крилаті ракети ‒ 1916 (+1) од,
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 374 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1621 (+1) од.

Ситуація на фронті: росіяни за добу 30 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку та активувалися під Куп'янськом

За даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", на Куп’янському напрямку, ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 3 безрезультатні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Окупанти обстріляли з артилерії 80 населених пунктів України, ЗСУ уразили 7 районів скупчення росіян

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця, Ямне Сумської області; Вовчанськ, Великий Бурлук, Синьківка Харківської області; Надія, Твердохлібове, Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Богданівка, Предтечине, Дружба, Олександропіль, Покровськ, Новобахмутівка, Орлівка, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Курахове, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Верхня Терса, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
втрати окупантів
Вбиті росіяни
Куп'янськ
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