Росіяни запустили по Україні ударні БПЛА. Ситуація ввечері 28 жовтня
Увечері понеділка, 28 жовтня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 18:48 військові попередили про загрозу застосування ударних БПЛА для Сумської області. Ворожі безпілотники тримали курс у напрямку Полтавщини.
Уже пізніше ПС повідомили про загрозу застосування "шахедів" для Харківської області.
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