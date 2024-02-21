Росіяни запустили "шахеди". Ситуація ввечері 21 лютого
Ввечері середи, 21 лютого, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 19:56. Ударні БПЛА фіксували на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
О 20:29 ПС також заявили про ракету над Одещиною. Станом на 20:40 відомо про декілька груп "шахедів" у Херсонській області та на Дніпропетровщині. Рухаються курсом на північ.
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