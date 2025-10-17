Росіяни збили власний винищувач Су-30СМ над ТОТ Криму

Про це повідомляють Військово-морські Сили ЗСУ.

"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультацію екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої АР Крим. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", - заявили у ВМС ЗСУ.

Там припустили, що противник під час відбиття атаки БПЛА із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач.

За даними Генштабу ЗСУ росіяни з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратили 427 літаків.