Російська армія окупувала Яблунівку на Сумщині, - DeepState
Російська армія станом на ніч суботи, 19 липня, окупувала село Яблунівка Сумської області. Крім того, зафіксовано просування ворога біля кількох населених пунктів
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
За даними аналітиків, росіяни окупували Яблунівку Сумської області, а також просунулися біля Юнаківки на Сумщині, Хатнього і Романівки Харківської області.
Крім того, просування росіян зафіксували біля Торецька Донецької області.
- Раніше аналітики DeepState інформували, що російська армія станом на 18 липня просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, два з яких знаходяться поблизу адмінкордону із Запорізькою областю.
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