РосЗМІ поширюють новий фейк, що Молдова поверне Україні біженців мобілізаційного віку
Російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що влада Молдови готова негайно повернути в Україну біженців мобілізаційного віку. У молдовському МЗС спростували цю інформацію
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.
Зазначається, що у своїх пропагандистських матеріалах росіяни посилаються нібито на заяву міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя.
Насправді ж, як повідомили у міністерстві закордонних справ країни, Міхай Попшой ніколи не робив подібних заяв.
"Коли міністр робить публічну заяву, її публікують на комунікаційних платформах МЗС і міністра. Неправдива заява пропагує сфабриковані факти та розповідає про неіснуючі теми в діалозі та двосторонніх відносинах між Республікою Молдова та Україною", - наголосили у молдовському міністерстві.
Там також зазначили, що приписування Попшою вигаданих заяв є частиною навмисної дезінформаційної кампанії, спрямованої проти країни з метою внести розкол у молдовське суспільство або дезінформувати його.
- Нещодавно російські пропагандисти почали активно поширювати повідомлення нібито поблизу Молдови чоловік загинув від куль українських прикордонників. В ДПСУ спростували цю інформацію.
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