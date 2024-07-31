РосЗМІ поширюють новий фейк, що Молдова поверне Україні біженців мобілізаційного віку

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Зазначається, що у своїх пропагандистських матеріалах росіяни посилаються нібито на заяву міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя.

Насправді ж, як повідомили у міністерстві закордонних справ країни, Міхай Попшой ніколи не робив подібних заяв.

"Коли міністр робить публічну заяву, її публікують на комунікаційних платформах МЗС і міністра. Неправдива заява пропагує сфабриковані факти та розповідає про неіснуючі теми в діалозі та двосторонніх відносинах між Республікою Молдова та Україною", - наголосили у молдовському міністерстві.

Там також зазначили, що приписування Попшою вигаданих заяв є частиною навмисної дезінформаційної кампанії, спрямованої проти країни з метою внести розкол у молдовське суспільство або дезінформувати його.