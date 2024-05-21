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Війна з Росією: хроніка
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СБУ оголосила підозру шістьом бойовикам, які в складі військ РФ воювали під Куп'янськом і Соледаром

21 травня, 2024 вiвторок
16:27
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Служба безпеки України повідомила про підозри шістьом бойовикам, які на боці російських окупантів воювали на східному фронті: хотіли прорватись до Куп’янська й брали участь у захопленні Соледара

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Про це повідомляє СБУ.

Відомо, що всі шість підозрюваних штурмували у складі армії ворога позиції ЗСУ на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Зокрема один бойовик - мешканець тимчасово окупованого Криму. На початку 2024 року він мобілізувався до військ РФ, прибувши до Москви. Ворог зарахував його до 2-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Після нетривалих курсів бойової підготовки під Воронежем чоловіка відрядили на передову.

Там на посаді стрільця фігурант брав участь у "м’ясних" штурмах на Куп’янському напрямку.

Інші три підозрювані є мешканцями тимчасово захоплених регіонів Донецької області. Вони добровільно приєднались до 9-го окремого полку морської піхоти ворога з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Тоді фігуранти разом із росіянами захоплювали Соледар, а також облаштовували фортифікаційні споруди й вогневі точки поблизу Мар’їнки.

Інші двоє чоловіків із тимчасово окупованих територій Луганщини приєднались до 123-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ. Вони охороняли військові штаби командування ворожих угруповань. Потім росіяни залучали їх до атак на селище Берестове Донецької області.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.

Фігурантам загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 21 травня Служба безпеки у Тернопільській області оголосила підозру 37-річній жінці, яка добровільно пристала на пропозицію російських загарбників стати членом "дільничної виборчої комісії".
Теги:
Кримінал
Україна
Крим
СБУ
російська армія
Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Соледар
Куп'янськ
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