СБУ затримала трьох агентів РФ, які готували удари по ППО та об’єктах критичної інфраструктури
Контррозвідка Служби безпеки України затримала трьох ворожих агентів, які передавали координати для ракетних і дронових ударів по території України, зокрема по ППО та об’єктах критичної інфраструктури
Про це повідомляє СБУ.
Однією з підозрюваних виявилася 46-річна мешканка селища Донець Харківської області. За даними слідства, вона співпрацювала одразу з двома російськими спецслужбами — військовою розвідкою та ФСБ.
Згідно з інструкціями кураторів, вона намагалася зібрати інформацію про розташування українських зенітно-ракетних комплексів, які прикривають повітряний простір на передовій. Саме ці об’єкти мали стати пріоритетними цілями для комплексних атак з використанням безпілотників, авіабомб і балістичних ракет.
Після знищення ППО ворог планував завдати точкові удари по газорозподільних станціях, аби пошкодити критичну інфраструктуру напередодні опалювального сезону.
фото: https://t.me/SBUkr
Ще двох агентів затримали у Києві. Один із них — 32-річний фахівець у сфері ІТ. За вказівкою ФСБ він збирав координати для ударів по радіолокаційних станціях та мобільних вогневих групах, що забезпечують повітряну оборону.
Інша затримана — місцева жителька без постійного місця роботи — передавала координати ремонтних баз ЗСУ для дронових атак.
Агенти збирали дані під час поїздок по місту або випитували інформацію в знайомих під виглядом звичайних розмов.
Під час обшуків у всіх фігурантів вилучили мобільні телефони, через які вони спілкувалися з представниками ворожих спецслужб.
фото: https://t.me/SBUkr
Слідчі СБУ вже повідомили всім трьом про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їх взяли під варту, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Спецоперація відбулася в Києві, а також у Донецькій, Луганській та Київській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.
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