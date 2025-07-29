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СБУ затримала трьох агентів РФ, які готували удари по ППО та об’єктах критичної інфраструктури

Ксенія Золотова
29 липня, 2025 вiвторок
13:22
Війна з Росією

Контррозвідка Служби безпеки України затримала трьох ворожих агентів, які передавали координати для ракетних і дронових ударів по території України, зокрема по ППО та об’єктах критичної інфраструктури

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Однією з підозрюваних виявилася 46-річна мешканка селища Донець Харківської області. За даними слідства, вона співпрацювала одразу з двома російськими спецслужбами — військовою розвідкою та ФСБ.

Згідно з інструкціями кураторів, вона намагалася зібрати інформацію про розташування українських зенітно-ракетних комплексів, які прикривають повітряний простір на передовій. Саме ці об’єкти мали стати пріоритетними цілями для комплексних атак з використанням безпілотників, авіабомб і балістичних ракет.

Після знищення ППО ворог планував завдати точкові удари по газорозподільних станціях, аби пошкодити критичну інфраструктуру напередодні опалювального сезону.

фото: https://t.me/SBUkr

Ще двох агентів затримали у Києві. Один із них — 32-річний фахівець у сфері ІТ. За вказівкою ФСБ він збирав координати для ударів по радіолокаційних станціях та мобільних вогневих групах, що забезпечують повітряну оборону.

Інша затримана — місцева жителька без постійного місця роботи — передавала координати ремонтних баз ЗСУ для дронових атак.

Агенти збирали дані під час поїздок по місту або випитували інформацію в знайомих під виглядом звичайних розмов.

Під час обшуків у всіх фігурантів вилучили мобільні телефони, через які вони спілкувалися з представниками ворожих спецслужб.

фото: https://t.me/SBUkr

 

Слідчі СБУ вже повідомили всім трьом про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їх взяли під варту, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперація відбулася в Києві, а також у Донецькій, Луганській та Київській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

  • В Одесі на випередження затримали агентку РФ з Волині, яка на замовлення ворога готувала теракт в обласному ТЦК у час, коли там перебуває найбільше людей.
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
СБУ
ППО
ФСБ
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