"Шанси є": Буданов зробив заяву щодо знищення Керченського мосту
Робота над підготовкою до знищення Керченського мосту триває
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Всі працюють і над дальніми ударами, і над цим (знищенням Керченського мосту – ред.). Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота іде", - запевнив Буданов.
Він відповів на питання, чи буде в найближчі місяці зруйнований Керченський міст: "Шанси є".
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