"Шанси є": Буданов зробив заяву щодо знищення Керченського мосту

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Всі працюють і над дальніми ударами, і над цим (знищенням Керченського мосту – ред.). Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота іде", - запевнив Буданов.

Він відповів на питання, чи буде в найближчі місяці зруйнований Керченський міст: "Шанси є".