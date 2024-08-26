Сили оборони ліквідували 17 ворожих БМП, 47 артсистем та 1140 окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони знищили 17 ворожих бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем та 1140 осіб особового складу РФ
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.08.24
- особового складу ‒ близько 608820 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8551 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16648 (+17) од,
- артилерійських систем – 17443 (+47) од,
- РСЗВ – 1172 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 937 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 2941 (+13).
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