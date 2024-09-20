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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували 1340 окупантів, 20 танків і 39 бронемашин РФ

Катерина Єсікова
20 вересня, 2024 п'ятниця
07:41
Війна з Росією знищений російський танк Т-72

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1340 військовослужбовців. Українські сили знищили 20 танків та 39 бронемашин ворога

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 639 480 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 8725 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од,
  • артилерійських систем – 18212 (+35) од,
  • РСЗВ – 1189 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2593 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)

Дані уточнюються.

Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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