Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 36 артсистем і 1160 військових армії РФ
Протягом минулої доби Силам оборони України вдалося знищити на фронті десятки одиниць ворожої зброї й техніки, а також ще 1160 російських окупантів
Зміст
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 593 160 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8455 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 385 (+17) од,
- артилерійських систем – 16 764 (+36) од,
- РСЗВ – 1146 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 920 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 491 (+19),
- крилатих ракет ‒ 2426 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 649 (+59) од,
- спеціальної техніки ‒ 2806 (+5) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+19°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.72Продаж 45.41
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
13 серпня
08:39
Оновлено
Росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами": на Чернігівщині й у Сумах влучання в інфраструктуру
08:29
Росіяни обстріляли інфраструктуру Сум: є поранений, частина мешканців залишилася без світла і газу
08:22
ЮНЕСКО та МКІП провели для представників Сил оборони курс із захисту культурних цінностей під час війни
07:50
США розслідують можливі злами хакерами з Ірану листувань радників Байдена та Гарріс, а також соратника Трампа, - WP
06:26
Грабували та затримували жителів Сумщини: двом військовим РФ оголосили підозри у воєнних злочинах
01:56
Дискваліфікація нідерландця Кляйна на Євробаченні-2024: прокурор закрив справу, організатори відреагували
01:05
РФ поширює фейк, що киян, які живуть поблизу "центрів прийняття рішень", закликали покинути домівки
2024, понедiлок
12 серпня
23:08
Оновлено
"Олександрія" перемогла ЛНЗ, "Шахтар" програв "Поліссю": Результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
22:27
Ексклюзив
"Вже Україна буде висувати власні вимоги": військовий експерт Снєгирьов про операцію у Курській області
22:11
Ексклюзив
Нам слід звикати до нових цін на хліб і на інші продукти, - голова ГС "Борошномели України"
20:48
Оновлено
До Києва прибула двопартійна делегація зі США: сенатори закликали зняти обмеження на удари американською зброєю по території РФ
20:44
Ексклюзив
Операція ЗСУ в Курській області матиме серйозні наслідки, в тому числі й для оборони нашої країни, - нардеп Костенко
20:30
Аналітика
Шок і несподіванка для РФ: у світі коментують події на Курщині. Колонка Сергія Згурця
20:25
Ексклюзив
Через відсутність законодавства про цивільні партнерства, Україна вважатиметься порушницею Європейської конвенції з прав людини, - нардепка Совсун
20:00
Огляд
Переможні новини 901-го дня війни: у РФ визнали втрату 28 населених пунктів на Курщині, прикордонники на Бахмутському напрямку ліквідували пункт управління БПЛА
19:59
В Україні стартував проєкт із навчання протимінній діяльності за допомогою БПЛА: кого залучили
19:53
Ексклюзив
"Україна діє в рамках міжнародного права": політолог Левусь про застосування зброї партнерів на території РФ