За добу на фронті сталося 165 боєзіткнень: окупанти атакують на 10 напрямках
Сили оборони за добу ліквідували майже 1800 російських окупантів
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті ще щонайменше 1790 своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння
Зміст
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 743 920 (+1790) осіб,
- танків ‒ 9478 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 397 (+28) од,
- артилерійських систем – 20 953 (+30) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 886 (+83),
- крилаті ракети ‒ 2852 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 606 (+99) од,
- спеціальна техніка ‒ 3619 (+0) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
2 грудня
07:20
Оновлено
Парламентські вибори у Румунії: перемогу здобувають соціал-демократи, за ними - ультраправі
07:10
Сутички в Тбілісі між поліцією та мітингарями продовжились, проти влади анонсували перші санкції
2024, неділя
1 грудня
22:47
У Дніпрі водій BMW влаштував смертельну ДТП: загинула 10-річна дівчина, серед постраждалих двоє дітей
22:09
Ексклюзив
Грузинська мрія закладала свою перемогу через жорстке подавлення протестів, - політолог Копчак
21:45
Ексклюзив
"Ми переходимо в абсолютно нову політичну реальність": дипломат Огризко про вплив соцмереж на вибори у світі
21:02
Трудові договори, лікарняні та пенсії: секс-працівники Бельгії першими у світі отримали право на соцгарантії
20:41
Конституційний суд, військові з України, фонд допомоги протестувальникам: про що йшлося у вечірньому зверненні Зурабішвілі
20:16
Салліван: Україна не отримає ядерну зброю, але буде максимально посилена, тому що 21 січня війна не закінчиться
19:59
Оновлено
"Динамо" не змогло перемогти "Колос", а в "Шахтаря" не вийшло обіграти "Рух". Результати та розклад усіх матчів 15-го туру УПЛ
19:54
Огляд
Атака на аеродром "Халіно", уражені російські РЛС в окупованому Криму та пожежа в Єкатеринбурзі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
19:49
Оновлено
Внаслідок російської атаки по пасажирському автобусу в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко
19:00
Інтерв’ю
В Європі пів століття мріяли про свою армію, а тепер мають українську, - Піонтковський
18:45
Оновлено
Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли в Нідерландах, Італії, Болгарії, Литві, США одночасно подали у відставку
18:03
Зеленський: якщо Україну не буде зміцнено, за 3-5 років Путін прийде знову й зруйнує нас повністю
17:54
Із 2025 року ЄС щомісяця надаватиме Україні €1,5 млрд від заморожених російських активів, - президент Євроради Кошта
17:41
Аналітика
Розділені, але не роз'єднані: чому Кіпр та Україна заговорили про вступ у НАТО без всіх своїх територій. Пояснюємо
17:26
Ексклюзив
"Після кожного удару енергетична безпека України знижується": експерт з атомної енергетики Литвинський