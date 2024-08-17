РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"
Сили оборони за добу знешкодили 58 артсистем, 5 танків і понад 1200 російських військових
Протягом минулої доби на фронті в Україні російська окупаційна армія втратила ще низку одиниць своєї техніки, а також 1230 військових
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel ‒ близько 598 180 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8501 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 473 (+12) од,
- артилерійських систем – 16 985 (+58) од,
- РСЗВ – 1160 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 923 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 714 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2432 (+3),
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 913 (+65) од,
- спеціальної техніки ‒ 2844 (+15) од.
Дані уточнюються.
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