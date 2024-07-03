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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу знищили 16 танків, 57 артсистем і 1180 військових армії РФ

3 липня, 2024 середа
07:19
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1180 окупантів. Крім того, російські загарбники втратили 16 танків і 57 артилерійських систем

Зміст

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 546 270 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8123 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 583 (+17) од,
  • артилерійських систем –  14 712 (+57) од,
  • РСЗВ – 1115 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 876 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 668 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 850 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2464 (+12) од.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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