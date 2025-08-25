Сили оборони звільнили Новомихайлівку на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Станом на понеділок, 25 серпня, Сили оборони України звільнили від російської окупації селище Новомихайлівка на Донеччині та відкинули противника до околиць Зеленого Гаю

"Сили Оборони України звільнили Новомихайлівку та відкинули противника у Зеленому Гаю", - йдеться в повідомленні.

Водночас ворог, за інформацією DeepState, мав територіальні здобутки на Донеччині: окупанти просунулись в Удачному та поблизу Соболівки.

фото: DeepState