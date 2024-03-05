Ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Умєров та Сирський поговорили з Остіном

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства оборони України.

За словами Умєрова, темою розмови було забезпечення потреб ЗСУ.

"Поінформували міністра оборони Остіна про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках. Працюємо разом над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії”, - сказав Умєров.

Також про перемовини повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише Укрінформ.

"Міністр Остін підтвердив, що Сполучені Штати, а також уся коаліція з близько 50 союзників і партнерів продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії", - заявив представник оборонного відомства США.

Крім того, за його словами, міністри обговорили перспективи ухвалення в Конгресі двопартійного пакета з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США, який містить підтримку України. Співрозмовники погодилися, що це питання є вкрай нагальним.