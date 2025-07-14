Сіярто звинуватив Україну і ЄС у перешкоджанні мирним зусиллям Трампа

Про це він сказав в інтерв'ю Bors.

Щодо поставок зброї Сполученими Штатами Україні, Сіярто заявив, що "ніхто не зробив стільки для миру, як президент США Дональд Трамп, чиї мирні зусилля могли б бути набагато успішнішими в останні місяці, якби їм не чинили перешкод європейські та українські лідери".

"І я дуже сподіваюся, що Дональд Трамп не відмовиться від своїх мирних зусиль. З цієї думки, ми повинні назвати обнадійливою новиною те, що мої американські та російські колеги провели особисті консультації майже годину минулого тижня, що є добрим знаком", - додав глава МЗС Угорщини.

Він висловив сподівання, що мирні зусилля продовжуватимуться, "тому що мир — у наших інтересах".

Сіярто також заявив, що "гроші угорського народу, угорська зброя та угорські солдати не потраплять до України".