Сіярто звинуватив Україну і ЄС у перешкоджанні мирним зусиллям Трампа
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що мирні зусилля президента США Дональда Трампа могли б бути набагато успішнішими, проте їм буцімто перешкоджали європейські та українські лідери
Про це він сказав в інтерв'ю Bors.
Щодо поставок зброї Сполученими Штатами Україні, Сіярто заявив, що "ніхто не зробив стільки для миру, як президент США Дональд Трамп, чиї мирні зусилля могли б бути набагато успішнішими в останні місяці, якби їм не чинили перешкод європейські та українські лідери".
"І я дуже сподіваюся, що Дональд Трамп не відмовиться від своїх мирних зусиль. З цієї думки, ми повинні назвати обнадійливою новиною те, що мої американські та російські колеги провели особисті консультації майже годину минулого тижня, що є добрим знаком", - додав глава МЗС Угорщини.
Він висловив сподівання, що мирні зусилля продовжуватимуться, "тому що мир — у наших інтересах".
Сіярто також заявив, що "гроші угорського народу, угорська зброя та угорські солдати не потраплять до України".
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