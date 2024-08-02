У Херсоні виникли перебої з електропостачанням через влучання росіянами в енергооб'єкт
У ніч на 2 серпня російська армія обстріляла Херсон і поцілила в енергооб'єкт, в результаті чого у місті виникли перебої з електропостачанням
Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.
"Цієї ночі весь Херсон відчув перебої з електропостачанням. Під час нічних обстрілів російські окупаційні війська поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Електрика зникла в окремих місцях на кілька хвилин", - написав він.
За словами очільника МВА, частина Центрального та Дніпровського районів міста була знеструмлена до 5 години ранку. Через загрозу повторних атак спеціалісти не могли вночі розпочинати ліквідацію аварії.
Зранку енергетики задіяли резервні лінії. Наразі електропостачання у місті повністю відновлено, але аварійні роботи тривають, додав Мрочко.
- 2 серпня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив жителів регіону про можливі масовані обстріли, оскільки окупанти святкуватимуть день повітряно-десантних військ.
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