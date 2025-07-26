У Краснодарському краї РФ спалили винищувач СУ-27УБ
У ніч за 25 на 26 липня на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю було знищено навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому – відсутній.
У розвідці зауважили, що аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.
"Спротив кремлівському режиму всередині Росії ― зростає", - наголосили в ГУР.
- У вівторок, 1 липня, у Росії впав винищувач Су-34. Екіпаж катапультувався, однак згодом росЗМІ написали, що штурман літака загинув від отриманих травм.
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