У Курській та Ростовській областях РФ працювала ППО: дрони імовірно атакували авіапідприємство у Таганрозі
У ніч на 9 березня дві області Росії атакували безпілотники. У Курській області повідомили про збиття дрона, а в Ростовській – відбулася масована атака БПЛА, імовірно авіазаводу
Обстріл Курської області
Про обстріл Курської області повідомив губернатор Роман Старовойт.
Близько 01:20 він оголосив про ракетну небезпеку та роботу ППО.
"У небі над Курським силами ППО збитий український БПЛА. Наслідки на землі уточнюються", - додав губернатор.
Жителі Курська розповіли SHOT, що почули чотири вибухи у небі над містом. Інформації про руйнування поки що немає.
Згодом Старовойт повідомив, що у Курську уламки БПЛА впали на дах поліклініки:
"Пошкоджено 22 кв метри покрівлі. Постраждалих немає. Однак через загрозу вибуху пацієнтів з реанімації сусідньої будівлі стаціонару машинами швидкої допомоги та санавіацією евакуйовано до медичних закладів міста, а персонал та інші пацієнти – у безпечне місце".
Обстріл Ростовської області
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про вибухи в Таганрозі: "Силами наших ППО в Таганрозі відбито масову атаку БПЛА. Наслідки на землі уточнюються".
Місцеві жителі розповіли SHOT, що чути від 15 до 20 гучних вибухів над Таганрогом. Вони почалися приблизно о 02:15 ночі і тривали близько 1,5 години. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Перед цим чути звук мотора в небі.
Телеграм-канал База пише, що за попередньою інформацією, безпілотники ЗСУ спробували атакувати територію авіаційного підприємства, яке входить до складу науково-технічного комплексу імені Берієва.
Близько 03:30 Голубєв зазначив, що підрозділи ППО відбили ще одну атаку в небі над Ростовською областю.
"Знищено декілька БПЛА на підльоті до Морозовська. За попередніми даними, внаслідок масової атаки БПЛА на Таганрог загиблих немає. Отримав поранення співробітник МНС, який брав участь у виправленні наслідків на землі"
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