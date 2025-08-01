У липні ППО знищила понад 6 тис. цілей у небі над Україною
Протягом липня 2025 року українська протиповітряна оборона знищила 6262 повітряні цілі російської окупаційної армії
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Що саме збивали та в якій кількості:
- 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 20 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2990 ударні БПЛА типу Shahed;
- 912 розвідувальних БпЛА;
- 2243 БПЛА інших типів.
Авіація Повітряних сил упродовж червня здійснила 790 літаковильотів, зокрема:
- близько 550 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - додали у Повітряних силах.
- У червні Сили оборони України знищили 4758 повітряних цілей РФ. Більшість із них – "шахеди".
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