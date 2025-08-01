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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У липні ППО знищила понад 6 тис. цілей у небі над Україною

У липні ППО знищила понад 6 тис. цілей у небі над Україною

Катерина Ганжа
1 серпня, 2025 п'ятниця
12:55
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

Протягом липня 2025 року українська протиповітряна оборона знищила 6262 повітряні цілі російської окупаційної армії

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Що саме збивали та в якій кількості:

  • 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 20 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2990 ударні БПЛА типу Shahed;
  • 912 розвідувальних БпЛА;
  • 2243 БПЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил упродовж червня здійснила 790 літаковильотів, зокрема:

  • близько 550 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - додали у Повітряних силах.

  • У червні Сили оборони України знищили 4758 повітряних цілей РФ. Більшість із них – "шахеди". 
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ППО
безпілотник
Військові новини
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