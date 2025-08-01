У липні ППО знищила понад 6 тис. цілей у небі над Україною

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Що саме збивали та в якій кількості:

65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

4 крилаті ракети "Калібр";

9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

20 крилатих ракет "Іскандер-К"

2990 ударні БПЛА типу Shahed;

912 розвідувальних БпЛА;

2243 БПЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил упродовж червня здійснила 790 літаковильотів, зокрема:

близько 550 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - додали у Повітряних силах.