У Молдові перевірять інформацію про російський дрон над "ПМР"
Міністерство оборони Молдови заявило, що перевіряє інформацію від України про проліт безпілотника окупантів над територією невизнаного Придністров'я під час атаки в ніч на 7 червня
Про це повідомляє NewsMaker.
Служба спостереження за повітряним простором України передала інформацію про те, що безпілотник типу "шахед" порушив повітряний простір у районі Тирасполя. Там зауважили, що інцидент стався о 01:42 ночі. Моніторингові Telegram-канали в цей час повідомляли про рух дрона через "ПМР" на північний захід.
""Цей пристрій не входив у повітряний простір, контрольований системами Національної армії. Міноборони перевіряє отриману інформацію і визначає точну траєкторію руху дрона", – заявили у Міністерстві оборони.
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