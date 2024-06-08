У Молдові перевірять інформацію про російський дрон над "ПМР"

Про це повідомляє NewsMaker.

Служба спостереження за повітряним простором України передала інформацію про те, що безпілотник типу "шахед" порушив повітряний простір у районі Тирасполя. Там зауважили, що інцидент стався о 01:42 ночі. Моніторингові Telegram-канали в цей час повідомляли про рух дрона через "ПМР" на північний захід.

""Цей пристрій не входив у повітряний простір, контрольований системами Національної армії. Міноборони перевіряє отриману інформацію і визначає точну траєкторію руху дрона", – заявили у Міністерстві оборони.