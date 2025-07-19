У РФ чекають, ФСБ прораховує удар, подібний до "Павутини", - генерал Мусаєв

Таку думку висловив діяч радянських і казахстанських спецслужб, голова Комітету національної безпеки Казахстану у 1999-2001 роках, а нині опозиціонер та політемігрант, генерал-майор Альнур Мусаєв в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

"Операція "Павутина" - дуже серйозний психологічний удар для РФ. Якщо відкинути всю матеріальну складову, яка була надефективною щодо ударів по російській стратегічній авіації, то по генералітету, політичному керівництву Росії завданий серйозний психологічний удар. Сьогодні всім силовим структурам в Росії дана команда – періодично перевіряти вантажні транспортні засоби, також і на залізниці. Я точно знаю, що у масовому порядку перевіряються залізничні вантажні вагони. А про те, що перевіряються вантажівки, була вже інформація", - прокоментував Альнур Мусаєв.

На його думку, така ситуація буде продовжуватися та тримати у постійній напрузі всі російські силові структури на всій території РФ, від Далекого Сходу до Краснодара. Це і є головний ефект – напружити всі силови структури РФ. Це один з головних ефектів, не кажучи про психологічний стан не тільки генералітету, а й найвідбитіших побєдобєсов, зетніков та інших військкорів.

"Якщо дивитися з позиції спецслужб, то ця операція - унікальніша річ. Ми в Казахстані неодноразово розглядали свого часу, правда, не такого масштабу операції, але навіть теоретично припустити, що в умовах, коли між двома державами йде війна, проводити на території противника подібні операції, це найскладніша штука. Я думаю, що на цьому Україна не зупиниться, українські спецслужби відчули смак не тільки від цієї операції. "Павутина" - це як апогей в діяльності спецслужб. Вони отримали смак, відчули, як кажуть, кров ворога, і однозначно, на мій погляд, і СБУ, і військова контррозвідка, і ГУР – всі займаються підготовкою подібних надскладних операцій на території РФ", - зауважив генерал.

За його словами, сьогодні політичне керівництво РФ відчуває загрозу особистої безпеки. Путін та його найближче оточення дуже бояться можливих операцій.

"Особливо після "Павутини" служба безпеки керівництва Росії перебуває у достатньо напруженому стані, а особливо ті служби, які займаються охороною самого керівництва Росії, – все це сьогодні у великій напрузі. Тому Росія може чекати удару подібного до "Павутини" звідки завгодно, як завгодно, в будь-якому вигляді – всі варіанти прораховуються ФСБ. А результат, на мій погляд, буде досить неочікуваним", - резюмував Мусаєв.





Що відомо про операцію СБУ "Павутина"

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела велику операцію під назвою "Павутина" зі знищення російської бомбардувальної авіації. Відомо про ураження 40 літаків.

Як деталізували у Службі безпеки України, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена у результаті спецоперації "Павутина", становить 7 мільярдів доларів.

Своєю чергою російське міністерство оборони наголосило, що на військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях "всі терористичні атаки були відбиті".

Президент України Володимир Зеленський подякував голові СБУ Василю Малюку за результат операції. Він повідомив, що "офіс" операції СБУ на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з областей. Загалом в операції було використано 117 дронів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко згодом повідомив, що в рамках масштабної спецоперації СБУ було знищено мінімум 13 російських літаків, і ще більше пошкоджено.





