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Головна Війна з Росією У цьому пакеті є відповідь на питання щодо високоточної далекобійної зброї: Безсмертний про оборонну допомогу США на $7,9 млрд
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У цьому пакеті є відповідь на питання щодо високоточної далекобійної зброї: Безсмертний про оборонну допомогу США на $7,9 млрд

Ірена Моляр
28 вересня, 2024 субота
14:09
Війна з Росією Роман Безсмертний

Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що постачання до України далекобійної високоточної зброї в межах 800 км і 1000 км - питання лише часу

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо анонсованої восьмимільярдної допомоги від США, з моєї точки зору, на сьогодні вона нечітко означена. Частина говорить про те, що це кошти, які будуть використані з заморожених активів РФ, інші кажуть, що ця сума буде акумульована з різних джерел. Але в цій сумі поки що немає відповіді на питання: а що це буде за пакет? Принаймні можу точно сказати, про що лише можна догадуватися, це оплата в тому числі далекобійних бомб, по типу керованих авіаційних бомб, також до цієї допомоги входить і постачання до систем ППО та ПРО. Я переконаний, що в цьому пакеті є і відповідь на питання стосовно високоточної далекобійної зброї. Чому? Треба розуміти, що одномоментний пакет такого розміру - дуже вартісна річ, і під неї гарматних снарядів чи складових, що пов'язані з системами ППО та ПРО, не набереш", - прокоментував дипломат.

На його думку, постачання до України далекобійної високоточної зброї в межах 800 км і 1000 км - питання лише часу.

"Путін блефує щодо ядерної зброї, але на Вашингтон це не діє. А коли у пресі з'являються заголовки про те, що розвідка США проти надання Україні високоточної далекобійної зброї, то я прекрасно розумію, що у Сполучених Штатах більше півтора десятка розвідок. А той, хто цю фразу припише собі, просто розраховує на те, що ці тексти читають люди, які мають на увазі тільки Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). Однак якщо брати Білий дім, то він послуговується інформацією і комітету розвідок, і ЦРУ, але є ще об'єднана розвідка міністерства оборони, авторитет якої набагато вище для системи державного апарату в Сполучених Штатах Америки", - зазначив Роман Безсмертний.

Теги:
Відео
Україна
Роман Безсмертний
ППО
ЦРУ
Пентагон
ПРО
США
допомога США Україні
зброя для України
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