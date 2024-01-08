У Варшаві проходить акція на підтримку України: вимагають пришвидшення постачання зброї та дозвіл на використання активів РФ
8 січня у Варшаві проходить акція на підтримку України. Українські активісти вимагають від європейських політиків пришвидшити постачання всіх видів озброєння, які необхідні для захисту України
Про це розповіла кореспондентка Еспресо Марія Черняхівська, яка перебуває у Варшаві
"Сьогодні дуже багато українців прийшло на акцію підтримки України у Варшаві. Активісти вимагають пришвидшити постачання всієї необхідної зброї для захисту України від Росії. Також вони вимагають заборонити російським дипломатам відвідувати заходи в Європі та дозволити використання заморожених російських активів на користь України", - проінформувала Черняхівська.
Організаторка акції Наталя Панченко наголосила, що Україна не має часу чекати на допомогу
"У нас немає часу. Ми більше не маємо часу просити й чекати допомоги. В тих, хто на фронті і під обстрілами, теж немає часу. На жаль, у європейських політиків теж немає часу. Вони повинні це усвідомити. Тільки вони цього не розуміють", - зазначила Панченко.
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