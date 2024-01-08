У Варшаві проходить акція на підтримку України: вимагають пришвидшення постачання зброї та дозвіл на використання активів РФ

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Марія Черняхівська, яка перебуває у Варшаві

"Сьогодні дуже багато українців прийшло на акцію підтримки України у Варшаві. Активісти вимагають пришвидшити постачання всієї необхідної зброї для захисту України від Росії. Також вони вимагають заборонити російським дипломатам відвідувати заходи в Європі та дозволити використання заморожених російських активів на користь України", - проінформувала Черняхівська.

Організаторка акції Наталя Панченко наголосила, що Україна не має часу чекати на допомогу

"У нас немає часу. Ми більше не маємо часу просити й чекати допомоги. В тих, хто на фронті і під обстрілами, теж немає часу. На жаль, у європейських політиків теж немає часу. Вони повинні це усвідомити. Тільки вони цього не розуміють", - зазначила Панченко.