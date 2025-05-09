У ворога не вийде прорвати оборону на Покровському напрямку, - 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина"
Підполковник, начальник пресслужби 14 штурмової бригади НГУ "Червона Калина" Микола Коваль зазначив, що на Покровському напрямку ворог намагається атакувати позиції Сил оборони невеликими штурмовими групами
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог на Покровському напрямку наразі не нарощує свої сили та не проводить їхнє накопичення в обсягах, достатніх для повторного масштабного штурму, як це було раніше, коли наша бригада відбила наймасовіший напад. Але останнім часом почастішало використання броньованої техніки. Протягом минулої доби ворожі піхотні підрозділи здійснювали переміщення, а малі штурмові групи намагалися атакувати наші позиції", - зауважив Коваль.
За його словами, попри значні втрати, ворог усе ще має достатньо сил і засобів для продовження штурмів.
"Ми ж, своєю чергою, нарощуємо сили й засоби, щоб зупиняти та знищувати противника ще на підступах до наших позицій. Наша мета - зробити так, щоб ворог не мав жодного шансу просунутися чи прорвати нашу лінію оборони. Щодо його можливостей дістатися до траси й, наприклад, закріпитися там - це неможливо. У противника це не вийде", - наголосив Коваль.
- Протягом минулої доби, 8 травня, на російсько-українському фронті зафіксували 193 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію ворога.
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