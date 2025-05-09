У ворога не вийде прорвати оборону на Покровському напрямку, - 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог на Покровському напрямку наразі не нарощує свої сили та не проводить їхнє накопичення в обсягах, достатніх для повторного масштабного штурму, як це було раніше, коли наша бригада відбила наймасовіший напад. Але останнім часом почастішало використання броньованої техніки. Протягом минулої доби ворожі піхотні підрозділи здійснювали переміщення, а малі штурмові групи намагалися атакувати наші позиції", - зауважив Коваль.

За його словами, попри значні втрати, ворог усе ще має достатньо сил і засобів для продовження штурмів.

"Ми ж, своєю чергою, нарощуємо сили й засоби, щоб зупиняти та знищувати противника ще на підступах до наших позицій. Наша мета - зробити так, щоб ворог не мав жодного шансу просунутися чи прорвати нашу лінію оборони. Щодо його можливостей дістатися до траси й, наприклад, закріпитися там - це неможливо. У противника це не вийде", - наголосив Коваль.