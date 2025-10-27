Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok
Огляд

Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok

Зіновія Воронович
27 жовтня, 2025 понедiлок
19:08
Війна з Росією Валентин Манько

Керівник управління Штурмових військ полковник Валентин Манько опублікував у соцмережах фото з собакою, на якому видно військові мапи та планшет, однак це далеко не перший скандал, пов'язаний з військовослужбовцем

Зміст

Очільник управління Штурмових військ Валентин Манько знову втрапив у скандал через свою активність у TikTok. Якщо раніше військовому діставалось через відосик з танцями під російську музику, за питання, хто він з героїв російського серіалу "Слово пацана", то тепер йдеться про оприлюднення карт з грифом "таємно". 

"Полковник Манько у Тіктоці опублікував фото, на яких видно мапи із грифом "таємно". 

Публікація таких фото може допомогти ворогу. Хоча, враховуючи, що він узяв "Боцмана"  Малюту командувати підготовкою, публікація таємних мап це вже дрібниця", – написав на своєму каналі Сергій Стерненко.

"Далі буде гірше. Залежність від тіктоку у посадових осіб, які мають доступ до державної таємниці, це якийсь сюр. OSINTери ворога, мабуть, плескають в долоні стоячи, радіючи, що в Україні з'явився тіктокер з таємними мапами", – повідомили в Офіційному каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. 

Фотографії, на яких видно карти, монітори та планшет, Валентин Манько оприлюднив на своїй сторінці у Facebook ще 29 серпня, а потім відео з нарізкою цих фото продублював у ТікТок. Допис був присвячений його собаці. На зауваження одного з користувачів, що картами світити не варто, Манько відповів, що "вони дуже старі і не цікаві на сьогодні зовсім". 

Валентин Манько з військовими мапами, фото: facebook Валентина Манька

Еспресо надіслав запит у Генеральний штаб з питанням, чи справді старі військові мапи можна викладати у соцмережі і чи взагалі військовим можна робити фото таємних мап, планшетів та моніторів. Адже навіть якщо на момент публікації в соцмережах вони уже були неактуальними, то на момент фотографування це очевидно були свіжі дані. 

Провал системи кадрового відбору

"Система кадрового відбору зазнала чергового провалу.Командир новостворених штурмових військ Манько, відомий як "Турбо" зi "Слова пацана", та той, хто відповідатиме за бойову підготовку військ Сергій "Боцман" Коротких, відомий як ФСБшний інформатор та слухач Академії КДБ РБ, опинилися на бойових посадах без належної верифікації, – пише  телеграм-канал Ukrainian Militant. – Департаменти, відповідальні за перевірку, не виконали своїх службових обов'язків. Спостерігаються ознаки непрозорого лобіювання цих двох осіб".

За даними Ukrainian Militant, з точки зору безпеки підрозділів і національної безпеки країни такі кадрові рішення створюють прямі ризики компрометації критично важливих процесів.

"Кадрові рішення такого рівня не можуть прийматися без повної контррозвідувальної та службової верифікації. На командних посадах повинні перебувати лише офіцери з підтвердженою державною лояльністю та бездоганним авторитетом, які здатні гарантувати ефективність, безпеку підрозділів та держави", – йдеться у дописі.  

На активність полковника Манька у соцмережах відреагували чимало ветеранів та військових експертів.

   

З фермерів у "Правий сектор" і міжнародний розшук  

Валентин Манько родом з Дніпропетровщини і за своє життя кілька разів кардинально змінював свій рід діяльності. Він встиг кілька років пропрацювати у податковій та комісії з регулювання цінних паперів, а у 2007 році зайнявся фермерством.  Аграрним бізнесом він займався до 2014 року. Однак з початком російської агресії у 2014 році начебто продав свою сільгосптехніку для закупівлі військового спорядження для добровольчого підрозділу. Тоді він очолював один з підрозділів "Правого сектору", який брав участь у боях на Донеччині.

За даними руху "Чесно", у 2014 Манько був довіреною особою кандидата в президенти України Дмитра Яроша. Сам він балотувався до Верховної Ради, однак обраним не був.

А уже у 2015 році Інтерпол оголосив Манька у міжнародний розшук за запитом українських правоохоронців у справі щодо збройного нападу й крадіжки зерна на 500 тис. грн на Донеччині. За даними ЗМІ, Манько на той момент переховувався в Ізраїлі. Тоді член політради партії "Укроп" Андрій Денисенко оприлюднив переписку між першим заступником голови фракції партії "Блок Петра Порошенка" Ігорем Кононенком і Валентином Маньком, де Кононенко гарантує Маньку, що його не притягнуть до відповідальності. За даними Денисенка, гарантії були в обмін на свідчення проти Геннадія Корбана.

В нещодавньому інтерв’ю "Бабель" Манько не заперечив, що був у розшуку, однак назвав цю справу політичною і запевнив, що йому ніколи в житті не оголошували підозру.

"Коли мене "засунули" в розшук, мене прив’язали до справи, до якої я мав такий самий стосунок, як сьогодні до балету. Зараз не на часі розбиратися і карати когось. Не хочеться ворушити все це. У мене є довідка, що я не судимий і в мене немає кримінальних справ", – заявив він. 

У 2018 Манько став фігурантом розслідування "Наших грошей"  з Денисом Бігусом  "Комбатя від БПП: рейдер, що рветься в політику". Тоді Манько став переможцем конкурсу голови Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО, тож його неоднозначна репутація знову привернула увагу.

На початку 2022 року Валентин Манько приєднався до ЗСУ як доброволець. Його називають засновником 33-го штурмового батальйону, який пізніше став полком. Саме батальйон Манька першим зайшов у Суджу (Курська область РФ). Його також часом називають "пожежним загоном" загоном генерала Сирського. Сам Манько казав, що познайомився з Олександром Сирським ще у 2014 році у Дебальцевому. 

У 2024 році йому надали звання Героя України "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".  

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
скандал
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Кирило Дмитрієв
Автор Анатолій Буряк
25 жовтня, 2025 субота
Спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив у США про "російське населення" в Україні
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
25 жовтня, 2025 субота
"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна
Гаррі Поттер
Автор Марина Клюєва
26 жовтня, 2025 неділя
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
Київ
+7.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.82
    Купівля 41.82
    Продаж 42.31
  • EUR
    Купівля 48.66
    Продаж 49.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
27 жовтня
19:17
Дональд Трамп
Трамп назвав Венса й Рубіо головними претендентами на посаду президента США у 2028 році
19:15
Юрій Ушаков
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
18:43
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ запускала ракету "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Північному Льодовитому океані, – розвідка Норвегії
18:17
Віктор Орбан
"Угорщина дуже залежить від російської нафти й газу": Орбан назвав помилкою нові санкції Трампа проти РФ
18:05
Ексклюзив
Лавров
Майстерно "грає дурника": американіст Довгополий про заяву Лаврова нібито Кремль готовий прийняти концепцію Трампа щодо України
18:00
OPINION
блог Олександр Красовицький
Світ Трампа
17:53
Володимир Зеленський
"Нафтопереробка" РФ платить відчутну ціну й платитиме ще більшу": Зеленський провів Ставку
17:39
Ексклюзив
Володимир Горбач
Нам сподобається завершення війни, але не план примусу, який намагатимуться нав‘язати США, - аналітик Горбач
17:28
вбивство діти війна
За час повномасштабного вторгнення РФ убила 661 дитину, – генпрокурор Кравченко
17:20
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбувся 101 бій, 24 - на Костянтинівському напрямку
17:16
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:01
Гроші
Politico: ЄС шукає альтернативу, на випадок невдачі плану з використанням заморожених активів РФ для підтримки України
16:59
Патріарх РПЦ Кирил
Як ФСБ під прикриттям церкви просуває "русскій мир". Нове розслідування The Insider
16:50
Ексклюзив
хакери
"Осінтери можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене": Inform Napalm про карти з грифом "таємно", які очільник штурмових військ ЗСУ Манько опублікував у TikTok
16:44
Володимир Зеленський
Україна і лідери ЄС протягом 7-10 днів працюватимуть над мирним планом щодо завершення війни, - Зеленський
16:03
OPINION
"Буревестник" і блеф: Кремль імітує готовність до війни з НАТО, щоб тиснути на Захід
15:53
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Суд Італії схвалив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", до Німеччини
15:05
(НРК) TerMIT
Військові через систему DOT-Chain Defence зможуть отримувати НРК в межах програми "Армія Дронів Бонус", - Міноборони
14:36
насилля
"Підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної": У Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу
14:04
OPINION
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
13:59
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Естонія висловила готовність збивати дрони РФ, що порушують її повітряний простір
13:58
Ексклюзив
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
Це прояв російської гігантоманії: оглядач порталу "Мілітарний" Кушніков щодо випробування РФ нової ракети "Буревісник"
13:37
"Повага до мови та її розвитку": українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
13:37
Віткофф отримав запрошення відвідати Україну, - Сибіга
13:26
Ексклюзив
опалення
Основний гравець - Нафтогаз: експерт Омельченко про початок опалювального сезону
13:10
"Нараховував зарплату звільненим військовим": на Київщині ДБР повідомило про підозру начальнику фінслужби військової частини
13:08
Ексклюзив
Марсі Шор
Я сподіваюся, що в України є план на момент вакууму після смерті Путіна, - історикиня Шор
13:05
Угорщина
США тиснуть на Угорщину, аби та припинила імпорт російської нафти
12:44
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
Через негоду та обстріли у трьох областях України знеструмлення: ситуація в енергосистемі 27 жовтня
12:41
Ексклюзив
Наталія Сумська
Це хвилююча мить, це урочистість: Наталія Сумська про підготовку до читання радіодиктанту національної єдності
12:39
вибухи вночі
ССО знищили склад палива та нафтобазу РФ на Луганщині
12:30
кайданки
У Польщі затримали двох українців, підозрюваних у шпигунстві
12:26
Партнерський матеріал
Фільм "Точка зцілення"
Попри ніч обстрілів: у Києві відбувся показ документального фільму “Точка зцілення”
12:01
OPINION
Війна ще два-три роки. Чому про це публічно говорить Туск, а не Зеленський? 
11:50
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпровщині, - DeepState
11:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін у відповідь на санкції хвалиться "літаючим Чорнобилем", а Європа прощається з російським газом. Акценти світових ЗМІ 27 жовтня
11:37
Ексклюзив
російська авіабомба КАБ-500 що впала у Запорізькій області, серпень 2023-го
Для ефективної протидії КАБам нам не вистачає далекобійних ракет класу "повітря-повітря", - авіаексперт Хазан
11:05
Джо Байден
Джо Байден закликав американців зберігати оптимізм, попри "темні дні" для Америки
11:05
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Ми колись як Франкенштейна виростили цей псевдо "одін народ", який тепер вважає себе вищим за нас, - перекладач Морозов
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 27 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV