Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok

Очільник управління Штурмових військ Валентин Манько знову втрапив у скандал через свою активність у TikTok. Якщо раніше військовому діставалось через відосик з танцями під російську музику, за питання, хто він з героїв російського серіалу "Слово пацана", то тепер йдеться про оприлюднення карт з грифом "таємно".

"Полковник Манько у Тіктоці опублікував фото, на яких видно мапи із грифом "таємно".

Публікація таких фото може допомогти ворогу. Хоча, враховуючи, що він узяв "Боцмана" Малюту командувати підготовкою, публікація таємних мап це вже дрібниця", – написав на своєму каналі Сергій Стерненко.

"Далі буде гірше. Залежність від тіктоку у посадових осіб, які мають доступ до державної таємниці, це якийсь сюр. OSINTери ворога, мабуть, плескають в долоні стоячи, радіючи, що в Україні з'явився тіктокер з таємними мапами", – повідомили в Офіційному каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Фотографії, на яких видно карти, монітори та планшет, Валентин Манько оприлюднив на своїй сторінці у Facebook ще 29 серпня, а потім відео з нарізкою цих фото продублював у ТікТок. Допис був присвячений його собаці. На зауваження одного з користувачів, що картами світити не варто, Манько відповів, що "вони дуже старі і не цікаві на сьогодні зовсім".

Еспресо надіслав запит у Генеральний штаб з питанням, чи справді старі військові мапи можна викладати у соцмережі і чи взагалі військовим можна робити фото таємних мап, планшетів та моніторів. Адже навіть якщо на момент публікації в соцмережах вони уже були неактуальними, то на момент фотографування це очевидно були свіжі дані.

Провал системи кадрового відбору

"Система кадрового відбору зазнала чергового провалу.Командир новостворених штурмових військ Манько, відомий як "Турбо" зi "Слова пацана", та той, хто відповідатиме за бойову підготовку військ Сергій "Боцман" Коротких, відомий як ФСБшний інформатор та слухач Академії КДБ РБ, опинилися на бойових посадах без належної верифікації, – пише телеграм-канал Ukrainian Militant. – Департаменти, відповідальні за перевірку, не виконали своїх службових обов'язків. Спостерігаються ознаки непрозорого лобіювання цих двох осіб".

За даними Ukrainian Militant, з точки зору безпеки підрозділів і національної безпеки країни такі кадрові рішення створюють прямі ризики компрометації критично важливих процесів.

"Кадрові рішення такого рівня не можуть прийматися без повної контррозвідувальної та службової верифікації. На командних посадах повинні перебувати лише офіцери з підтвердженою державною лояльністю та бездоганним авторитетом, які здатні гарантувати ефективність, безпеку підрозділів та держави", – йдеться у дописі.

На активність полковника Манька у соцмережах відреагували чимало ветеранів та військових експертів.

Раджу підписатись на сторінки командуючого штурмових військ.



Олександр Станіславович, дійсно, гарне кадрове рішення, стало все ясно! pic.twitter.com/1yrFpEjxsB — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) October 19, 2025

З фермерів у "Правий сектор" і міжнародний розшук

Валентин Манько родом з Дніпропетровщини і за своє життя кілька разів кардинально змінював свій рід діяльності. Він встиг кілька років пропрацювати у податковій та комісії з регулювання цінних паперів, а у 2007 році зайнявся фермерством. Аграрним бізнесом він займався до 2014 року. Однак з початком російської агресії у 2014 році начебто продав свою сільгосптехніку для закупівлі військового спорядження для добровольчого підрозділу. Тоді він очолював один з підрозділів "Правого сектору", який брав участь у боях на Донеччині.

За даними руху "Чесно", у 2014 Манько був довіреною особою кандидата в президенти України Дмитра Яроша. Сам він балотувався до Верховної Ради, однак обраним не був.

А уже у 2015 році Інтерпол оголосив Манька у міжнародний розшук за запитом українських правоохоронців у справі щодо збройного нападу й крадіжки зерна на 500 тис. грн на Донеччині. За даними ЗМІ, Манько на той момент переховувався в Ізраїлі. Тоді член політради партії "Укроп" Андрій Денисенко оприлюднив переписку між першим заступником голови фракції партії "Блок Петра Порошенка" Ігорем Кононенком і Валентином Маньком, де Кононенко гарантує Маньку, що його не притягнуть до відповідальності. За даними Денисенка, гарантії були в обмін на свідчення проти Геннадія Корбана.

В нещодавньому інтерв’ю "Бабель" Манько не заперечив, що був у розшуку, однак назвав цю справу політичною і запевнив, що йому ніколи в житті не оголошували підозру.

"Коли мене "засунули" в розшук, мене прив’язали до справи, до якої я мав такий самий стосунок, як сьогодні до балету. Зараз не на часі розбиратися і карати когось. Не хочеться ворушити все це. У мене є довідка, що я не судимий і в мене немає кримінальних справ", – заявив він.

У 2018 Манько став фігурантом розслідування "Наших грошей" з Денисом Бігусом "Комбатя від БПП: рейдер, що рветься в політику". Тоді Манько став переможцем конкурсу голови Держслужби у справах ветеранів та учасників АТО, тож його неоднозначна репутація знову привернула увагу.

На початку 2022 року Валентин Манько приєднався до ЗСУ як доброволець. Його називають засновником 33-го штурмового батальйону, який пізніше став полком. Саме батальйон Манька першим зайшов у Суджу (Курська область РФ). Його також часом називають "пожежним загоном" загоном генерала Сирського. Сам Манько казав, що познайомився з Олександром Сирським ще у 2014 році у Дебальцевому.

У 2024 році йому надали звання Героя України "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".