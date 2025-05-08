Україна відновила позиції біля Липців на Харківщині

Про це спершу повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Так, українські захисники відновили позиції біля Липців Харківської області.

Своєю чергою, за даними аналітиків, ворог має просування в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці Донецької області.

Пізніше у DeepState додали, що лісовий масив на північ від Липців звільнили бійці 13 бригади НГУ "Хартія". У взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони вони змогли вибити ворога з лісового масиву площею понад 200 гектарів.

Зазначається, що бої за лісництво тривали п’ять з половиною місяців з листопада 2024 року. За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

У Генштабі ввечері четверга підтвердили інформацію про відновлення контролю над кількома квадратними кілометрами тактично значущої місцевості на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

"Відновлення контролю над зазначеною територією дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області", - йдеться у повідомленні.