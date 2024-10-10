Україну по шматках до НАТО ніхто не буде приймати, - дипломат Безсмертний

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Те, про що писали в Financial Times, зокрема, що Україна може погодитись на вступ до НАТО взамін на відмову від окупованих Росією територій, є матеріалом для роздумів, й просто поговорити на цю тему. Ніхто, ніколи, нікого не приймав й не буде приймати до НАТО по шматках. Не буде цього й з Україною. Бо не буде Україна вступати до НАТО у складі 10, чи 20 областей, а будуть приймати державу Україна. Якщо говорити про історичні паралелі і про те, як до НАТО вступала Німеччина, а точніше ФРН, то в цьому ж контексті слід згадати про Калінінград. Оскільки, на Потсдамській конференції у 1947 році було прийняте рішення про те, що Калінінград через 50 років мав бути повернений під юрисдикцію Німеччини. Цього не сталось. В НАТО не голосували й не будуть голосувати за вступ міста Кенігсберг до Альянсу", - пояснив Безсмертний.

Дипломат наголосив, що сьогодні немає консенсусного рішення в НАТО про вступ України до Альянсу.

"Очевидно, що треба було поговорити на цю тему. Тому й почали обговорювати території взамін на вступ України до НАТО. Важливо принципово зрозуміти, що Україну ніхто по шматках приймати не буде. І ніколи такого не було в історії НАТО. Але ключовою проблемою є навіть не це. Навіть, якби сьогодні Україна погодилась на ці умови вступу до НАТО, то ані США, ані Угорщина, ані Словаччина й Німеччина не проголосували б за приєднання Києва до Альянсу", - додав він.