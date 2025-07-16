В окупованому Генічеську в центральній лікарні кипʼятять шприци й катетери через нестачу медматеріалів, - "Жовта стрічка"

Про це повідомила "Жовта стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомили, що є інформація про непоодинокі випадки, коли через нестачу базових медичних матеріалів пацієнтам вводять препарати вже використаними інструментами — під ризиком зараження", – зазначено в матеріалі.

Також наголошується, що подібна практика застосовувалася в зонах бойових дій по всьому світі, зокрема в Пакистані. Це стало причиною спалахів гепатиту C.