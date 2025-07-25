В ООН заявили, що кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула піка за три роки війни
З початку 2025 року кількість жертв серед цивільного населення України від російських обстрілів досягла найвищого рівня за останні три роки
Про це заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Радбезу ООН 25 липня, передає Укрінформ.
За його словами, в першому півріччі 2025 року було 6754 цивільних загиблих і поранених. Водночас червень став рекордним місяцем за кількістю жертв. А в липні Росія випустила щонайменше 5183 далекобійні боєприпаси, серед них 728 дронів лише за один день – 9 липня.
"Останніми тижнями під особливо потужними ударами перебували Київ та історичне портове місто Одеса. Атаки із сотнями дронів та десятками ракет відбуваються щодня", - сказав представник ООН.
Він підкреслив, що в Україні немає жодного безпечного місця навіть на заході країни — ці регіони теж зазнали наймасштабніших атак із початку повномасштабної війни.
Усього від початку повномасштабного вторгнення, за даними ООН, загинуло щонайменше 13 580 цивільних, у тому числі 716 дітей. Також дістали поранення 34 115 осіб, з них 2173 дитини.
"Міжнародне право чітко забороняє напади на цивільних і цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо всі такі атаки", - сказав Єнча.
Водночас він зазначив, що ООН стурбована повідомленнями про жертви серед цивільних у Росії, але не може незалежно підтвердити ці дані.
- У червні в ООН заявили про різке зростання кількості злочинів проти українських дітей.
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