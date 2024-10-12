Від початку доби відбулося 94 боєзіткнення: найгарячіше на Курахівському напрямку, там досі тривають бої

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби вже відбулося 94 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку", - зазначили у відомстві.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Чернацьке, Клюси, Грем’яч та Ободи. Авіаційного удару зазнали райони населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне на Сумщині, Куп'янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка, Першотравневе на Харківщині, Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль Донецької області; обласний центр та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонській області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили десять наступальних дій біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М'ясожарівки. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував біля Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали три спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Два бої в цьому районі ще тривають.

На Краматорському напрямку на даний час відбулося вісім боєзіткнень в районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.



На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи з займаних позицій у районах Торецька та Петрівки. Отримали жорстку відсіч.

На Покровському напрямку противник здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 13 атак, наразі ще точиться один бій поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 32 рази в бік Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки та Антонівки. Половину спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Катеринівки.

На Времівському напрямку противник один раз марно штурмував наші позиції поблизу Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку в районі Роботиного.

На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін.