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Росія не здатна повною мірою скористатися захопленням Вугледара, - екскомандувач армією США Бен Ходжес

Віталій Бесараб
12 жовтня, 2024 субота
16:03
Війна з Росією Вугледар, Донецька область

Екскомандувач армією США в Європі Бен Ходжес вважає, що, попри захоплення Вугледара й інших населених пунктів, Росія не може досягти стратегічної мети, бо зазнає колосальних втрат у боях

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Втрата Вугледара та інших міст у зоні бойових дій — це дуже болісно з психологічного погляду. Нікому не хочеться втрачати міста, за які тривала така напружена боротьба. Однак перед тим, як називати це "стратегічною поразкою", варто пам'ятати, що Росія не здатна повною мірою скористатися цими захопленнями. Незалежно від того, чи йдеться про Авдіївку, Бахмут чи Вугледар, за свої незначні успіхи росіяни платять десятками тисяч солдатів і технікою. Їхні ресурси обмежені, тому вони не мають змоги захопити великі території чи навіть, до прикладу, дійти до Дніпра. Тому, я вважаю, що Генеральний штаб використовує правильну тактику з наявними ресурсами, щоб не дати Росії досягти значних проривів. Водночас я підтримую рішення про контрнаступ у напрямку Курська, оскільки ця операція створює серйозну проблему для росіян. Як наслідок, на Путіна чиниться конкретний тиск і він змушений шукати рішення. Крім того, Україна таким чином здобуває собі кращу переговорну позицію, коли для переговорів настане відповідний час", - пояснив Ходжес.

Генерал переконаний, що перемога України у війні проти РФ відповідає стратегічним інтересам США та Європи.

"Безумовно, попереду на Україну чекають великі виклики, але варто пам'ятати, що війна з Росією триває уже понад 10 років і, попри всі переваги, які має Росія, Україна все ще контролює понад 80% своєї території, а її Збройні сили продовжують нарощувати чисельність та потужність. Тому я залишаюся оптимістом, особливо якщо Сполучені Штати з новою адміністрацією та Німеччина зрозуміють, що перемога України відповідає нашим стратегічним інтересам", - наголосив він.

  • 1 жовтня DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити Вугледар. Однак у 72-й бригаді заперечили повну окупацію міста.
  • Уже 2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" офіційно повідомили про вихід військових із Вугледара. "Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів із Вугледара з метою збереження особового складу й бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - інформували там.
  • 3 жовтня президент України Володимир Зеленський назвав вихід українських військових із Вугледара правильним, оскільки це дало змогу зберегти життя воїнів.
  • Після виходу з Вугледара Донецької області, про який стало відомо 2 жовтня, 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжує тримати оборону на тому самому напрямку.
Теги:
Відео
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Військові новини
Вугледар
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