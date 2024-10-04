У 72-й бригаді ЗСУ заявили, що після виходу з Вугледара продовжують тримати оборону на тому самому напрямку
Після виходу з Вугледара Донецької області, про який стало відомо 2 жовтня, 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжує тримати оборону на тому самому напрямку
Про це "Суспільному" повідомили двоє військових у бригаді.
За словами одного з них, окремі батальйони, які зазнали значних втрат під час боїв за Вугледар, залишатимуться на Донеччині, за 10-15 км від лінії фронту.
"За цей час їх планують доукомплектувати. Решта підрозділів триматимуть оборону на цьому напрямку", — сказав боєць.
Інший військовий розповів, що бригада залишається на тому самому напрямку, оскільки її немає ким замінити.
З серпня 2022 року у 72-й ОМБр не було ротації.
"Суспільне" звернулося по коментар до пресслужби бригади, і їм повідомили, що у "зв'язку із важкою ситуацією на напрямку, робота з медіа на паузі". Своєю чергою у Генштабі журналістам сказали, що наразі не коментують те, що відбувається на вугледарському напрямку, аби ворог не дізнався про плани Сил оборони.
Водночас у коментарі hromadske пресофіцер бригади Арсеній Приліпка сказав, що військові відійшли на новий рубіж оборони та зайняли позиції для продовження стримування ворога.
Також "Суспільне" скерувало запит до ОСУВ "Хортиця".
- 1 жовтня DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити Вугледар. Однак у 72-й бригаді заперечили повну окупацію міста.
- Уже 2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" офіційно повідомили про вихід військових із Вугледара. "Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів із Вугледара з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - інформували там.
- 3 жовтня президент України Володимир Зеленський назвав вихід українських військових із Вугледара правильним, оскільки це дало змогу зберегти життя воїнів.
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