У 72-й бригаді ЗСУ заявили, що після виходу з Вугледара продовжують тримати оборону на тому самому напрямку

Про це "Суспільному" повідомили двоє військових у бригаді.

За словами одного з них, окремі батальйони, які зазнали значних втрат під час боїв за Вугледар, залишатимуться на Донеччині, за 10-15 км від лінії фронту.

"За цей час їх планують доукомплектувати. Решта підрозділів триматимуть оборону на цьому напрямку", — сказав боєць.

Інший військовий розповів, що бригада залишається на тому самому напрямку, оскільки її немає ким замінити.

З серпня 2022 року у 72-й ОМБр не було ротації.

"Суспільне" звернулося по коментар до пресслужби бригади, і їм повідомили, що у "зв'язку із важкою ситуацією на напрямку, робота з медіа на паузі". Своєю чергою у Генштабі журналістам сказали, що наразі не коментують те, що відбувається на вугледарському напрямку, аби ворог не дізнався про плани Сил оборони.

Водночас у коментарі hromadske пресофіцер бригади Арсеній Приліпка сказав, що військові відійшли на новий рубіж оборони та зайняли позиції для продовження стримування ворога.

Також "Суспільне" скерувало запит до ОСУВ "Хортиця".