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Від початку вторгнення армія РФ втратила в Україні понад 850 тис. військових
З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони ліквідували понад 850 тисяч військових загарбницької армії. Також окупанти втратили вже понад 10 тисяч танків
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel ‒ близько 850 490 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10 001 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 813 (+16) од,
- артилерійських систем – 22 879 (+35) од,
- РСЗВ – 1273 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1059 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 623 (+137),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 638 (+109) од,
- спеціальна техніка ‒ 3740 (+1) од.
Дані уточнюються.
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