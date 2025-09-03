Від ударів по енергетиці росіяни перейшли до атак на технологічно небезпечні об'єкти, як у Калуші, - експерт Сунгуровський

Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в етері Еспресо.

"Мірою підвищення нахабності Росії можна чекати, що вони від ударів по енергетичних об'єктах вже перейшли до ударів по технологічно небезпечних об'єктах, таких, як в Калуші. Тобто мова йде про створення в Україні, можливо, на її думку, зон технологічних катастроф. І це для України становить, ну, скажем так, ще більший виклик", - сказав він.

Микола Сунгуровський зауважив, що в такому разі треба вже задіювати не лише традиційні підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій, а Спеціальні сили забезпечення хімічної безпеки.

"І це дуже, скажімо так, серйозні виклики для населення, оскільки не дуже якісно в нас поставлена ця робота по саме організації діяльності підприємств, організації життя населення от в таких умовах. І на це треба звертати увагу", - наголосив експерт.