Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Відбувається зміна розстановки сил в Білому домі, - нардеп Мережко
Ексклюзив

Відбувається зміна розстановки сил в Білому домі, - нардеп Мережко

Євген Козярін
1 листопада, 2025 субота
17:57
Війна з Росією Олександр Мережко

Зараз відбувається зміна внутрішньої розстановки сил в адміністрації президента США Дональда Трампа на користь людей, які не мають ілюзій щодо Росії

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України від "Слуги Народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Він відповів на питання щодо посилення проукраїнських голосів в Білому домі.

"Я б назвав це посиленням партії реалістів, тому що це якраз ті люди, які не мають ілюзій стосовно Росії, які дивляться на всю ситуацію доволі раціонально і прагматично. Тобто вони розуміють, що питання України, це питання не тільки безпеки самої України, безпеки Європи, це також в стратегічному, в геополітичному плані - це питання безпеки і Сполучених Штатів. Тобто ми бачимо, що зараз відбувається така зміна внутрішньої розстановки сил в адміністрації президента Трампа на користь цих людей", - сказав Мережко.

Нардеп підкреслив, що це для України важливо. 

"Я, наприклад, з великою повагою ставлюся до держсекретаря Марко Рубіо, тому що він, будучи сенатором, займав дуже рішучу позицію і правильну позицію стосовно підтримки України і стосовно протистояння російській агресії. Тобто те, що він набирає впливу для нас це позитивна новина. І треба дійсно продовжувати працювати в цьому напрямку і активно комунікувати в тому числі із Марко Рубіо", - підсумував він.

Теги:
Світ
Дональд Трамп
США
Марко Рубіо
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
Трамп і Зеленський
Автор Віталій Бесараб
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Портников назвав термін, до якого Трамп намагатиметься врегулювати російсько-українську війну
Володимир Кудрицький в суді
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
30 жовтня, 2025 четвер
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
Київ
+9.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 листопада
18:34
В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", що обʼєднує всі ключові держпослуги для ветеранів
18:02
Інтерв’ю
Командир не хотів брати жінку у підрозділ. Тепер я командую відділенням FPV, - Валькірія, пілотеса дронів
18:00
OPINION
Геополітичні "американські гірки" Дональда Трампа
17:52
"Оточення чи блокування міст немає": Сирський про ситуацію в Покровську та Мирнограді на Донеччині
17:17
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
17:11
Огляд
Падіння принца Ендрю: як скандал із секс-вечірками Епштейна зруйнував долю сина королеви Єлизавети II
17:09
НГУ "Хартія"
РФ втратила 619 військових та понад 100 одиниць техніки: корпус "Хартія" озвучив втрати ворога за жовтень на Харківщині
16:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни", яка жорстко буде закручувати гайки по Росії, - дипломат Омелян
16:34
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
16:06
OPINION
Чому у Печерському та інших судах досі купа портновської поторочі
16:02
Володимир Зеленський
"Запрацюють уже в грудні": Зеленський доручив уряду підготувати зимовий пакет підтримки для населення
15:40
Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО
15:33
сили ППО
Сили ППО за жовтень знешкодили 11 269 повітряних цілей ворога
15:07
Ексклюзив
Заморожені активи РФ слугуватимуть гарантією виплати репарації Україні, – єврокомісар Кубілюс
14:48
суд, санкції
У Франції засудили чотирьох болгар за вандалізм на меморіалі жертвам Голокосту на замовлення РФ
14:32
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Литовці самі з території Білорусі перекидали сигарети": Лукашенко прокоментував інциденти з метеозондами в Литві
14:03
OPINION
З якими сподіваннями світ входить у листопад
14:03
Ексклюзив
ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат
13:48
Оновлено
Покровськ
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР, - ЗМІ
13:45
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони, - Снєгирьов
13:27
Ексклюзив
дрон, безпілотник ЗСУ
На початок 2026 року можемо вийти на дуже цікаві показники у виробництві дронів, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:47
Кремль москва
Економіка РФ демонструє системне падіння, - Служба зовнішньої розвідки
12:08
OPINION
Далекобійна сила: як українські БПЛА нищать російські радари та нафтобази
11:57
Мая Санду
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови на тлі вето Угорщини щодо вступу України
11:54
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
За останній місяць ворог частіше почав використовувати броньовану техніку на Покровському напрямку, - штаб-сержант 117-ОВМБр Вовк
11:33
Огляд
міжнародний огляд
Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
11:13
Ексклюзив
Протидронні спроможності країн ЄС - флагманський проєкт: Кубілюс про ініціативу "Стіна з дронів"
10:54
Литва прапор
Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда
10:45
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ентузіазм росіян до мобілізації вже почав зменшуватись, - Фейгін
10:25
Марк Карні
Карні вибачився перед Трампом за телевізійну рекламу проти тарифів
10:01
OPINION
Індія готова обходити санкції Трампа
09:41
ГУР вивело з ладу нафтопровід у Московській області РФ
09:38
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
08:19
Огляд
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
08:14
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 157 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:01
OPINION
США — Китай: нам не можна бути тільки статистами
07:54
Огляд
відстрочка
У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV