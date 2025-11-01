Відбувається зміна розстановки сил в Білому домі, - нардеп Мережко

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України від "Слуги Народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Він відповів на питання щодо посилення проукраїнських голосів в Білому домі.

"Я б назвав це посиленням партії реалістів, тому що це якраз ті люди, які не мають ілюзій стосовно Росії, які дивляться на всю ситуацію доволі раціонально і прагматично. Тобто вони розуміють, що питання України, це питання не тільки безпеки самої України, безпеки Європи, це також в стратегічному, в геополітичному плані - це питання безпеки і Сполучених Штатів. Тобто ми бачимо, що зараз відбувається така зміна внутрішньої розстановки сил в адміністрації президента Трампа на користь цих людей", - сказав Мережко.

Нардеп підкреслив, що це для України важливо.

"Я, наприклад, з великою повагою ставлюся до держсекретаря Марко Рубіо, тому що він, будучи сенатором, займав дуже рішучу позицію і правильну позицію стосовно підтримки України і стосовно протистояння російській агресії. Тобто те, що він набирає впливу для нас це позитивна новина. І треба дійсно продовжувати працювати в цьому напрямку і активно комунікувати в тому числі із Марко Рубіо", - підсумував він.