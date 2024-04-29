Відхід Сил оборони з позицій на захід від Авдіївки поки не сприяв просуванню Росії, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Як стверджують аналітики, російські війська навряд чи зможуть досягти глибшого просування в цьому районі найближчим часом.

За словами Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського, 28 квітня українські війська відійшли з Бердичева на північний захід від Авдіївки та Семенівки на захід від Авдіївки з метою збереження українського особового складу.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розгорнули до чотирьох бригад для тактичного проникнення в районі Очеретиного та перекинули посилену дивізійну групу до лінії фронту на північний захід від Авдіївки з метою подальшого проникнення вглиб української оборони.

Однак, за оцінками американських аналітиків, після виходу українських військ з обмежених тактичних позицій у цьому районі російські війська не досягли відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичева і Семенівки.

Це свідчить про те, що українські війська утримують позиції та уповільнюють подальше просування російських військ на захід.

У разі подальшого просування російських військ на Авдіївському напрямку в найближчі тижні, ймовірно, українське командування може прийняти рішення про додаткове відведення військ, однак водночас українські війська, ймовірно, зможуть використати оборонні лісосмуги в полях, розташованих на захід від нинішньої лінії зіткнення, для сповільнення майбутніх російських нападів.

Натомість повне відведення українських військ на укріплені позиції на захід від Авдіївки, ймовірно, дозволить російським військам здійснити відносно швидке просування через ці поля, хоча це просування, ймовірно, буде швидким лише в тому випадку, якщо українські війська не намагатимуться утримувати позиції.