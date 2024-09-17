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Викрито чергову масштабну "фабрику тролів" Кремля: створює меми, фейки й підробні західні сайти

Олена Будько
17 вересня, 2024 вiвторок
12:12
Війна з Росією ботоферма

Структура, якою керують з адміністрації Путіна, створює дезінформацію для дискредитації України, її керівництва та громадян, лідерів західних країн-партнерів Києва. Водночас агенція просуває інтереси Росії та європейських політиків, які їх підтримують

Зміст

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми".

Йдеться про "Агенцію соціального дизайну" (АСД) – підсанкційну в ЄС і США організацію, яка, як стверджують американські правоохоронці, працює на замовлення адміністрації президента Російської Федерації.

Розслідувачі "Схем" у співпраці з десятком європейських редакцій дослідили витік файлів з "АСД". Частину документів із цього витоку на початку вересня опублікували американські правоохоронні органи на підтримку клопотання про арешт інтернет-доменів сайтів, які повʼязують з "АСД".

Джерела медіаконсорціуму в західній розвідці на умовах анонімності повідомили, що за їхніми оцінками, отримані файли – автентичні.

Розслідувачі стверджують, що проєкт курує заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Також до організації діяльності цієї "фабрики тролів" причетний голова управління внутрішньої політики (УВП) Олександр Харичев, а відповідальною за продукт команди є референтка управління розвитку інформаційних технологій та інфраструктури зв'язку Софія Захарова.

Як зазначено в непублічній презентації, яку отримали журналісти, російська "Агенція соціального дизайну" позиціонує себе як організація, що забезпечує замовнику повний медійний супровід: аналіз західного інформаційного поля, визначення потенційних загроз, пропозиції варіантів протидії таким викликам і їхню реалізацію.

Керівник агенції – Ілля Гамбашидзе – на відео з'являється в худі з нашивками "російські ідеологічні війська" та "командувач спецпідрозділу".

У відеопрезентації інформують, що команда Гамбашидзе працює за трьома напрямами.

  • Перший – моніторинг: група із 24-х співробітників щоденно аналізує проросійські й антиросійські статті й дописи понад 1000 лідерів думок шістьма мовами й укладає довідки про потенційні інформаційні приводи.
  • Другий – аналітика: спеціалісти агенції вивчають цільову аудиторію та формують так звані темники для виконавців.
  • Третій – креатив: автори пишуть статті з урахуванням журналістської стилістики, притаманної окремо вибраній країні, а ілюстратори створюють відповідні карикатури.

Фото: radiosvoboda.org

 

Зокрема, за чотири місяці, з січня по квітень 2024 року, команда Гамбашидзе виробила 39 899 одиниць контенту. Це пости, відеоролики й відеомеми, статті лонгріди й шортріди, меми та графіки, фейки-спецповідомлення. 

Підробка офіційних документів

Також "АСД" працює з розповсюдженням підробок офіційних документів. Зокрема, у відеопрезентації було згадано про пресрелізи міністерства внутрішніх справ Німеччини, митної служби Польщі. 

Журналісти виявили у витоку "АСД" свідчення про фальшування й українських урядових документів. Зокрема, "Приказ из ОП (Офіс президента, – ред.) о зачистке" – прикріплений документ нібито українського міністерства оборони, в якому міститься "розпорядження" до голів підрозділів і відомств ЗСУ не підтверджувати "інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту" Іл-76, що розбився у Бєлгородській області Росії у січні 2024 року. Мета цього фейку, згідно з супровідними документами, – звинуватити українське військове керівництво в цензурі та приховуванні правди про катастрофу.

Фото: radiosvoboda.org

 

Також у "реєстрі фейків та доповненої реальності" є підробка наказу нібито головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон військовослужбовців до державної зради. Мета цього фейку, як йдеться в описі завдання російської агенції, – "дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація ЗСУ".

Вносити розкол в українське суспільство допомагає армія ботів

З документів видно, що російські аналітики "АСД" ретельно досліджують інформаційне поле України, виявляють чутливі теми й використовують їх для поляризації суспільства. Такими, зокрема, є мобілізація, втрати на полі бою, обмеження свободи слова під час воєнного стану, зниження військової допомоги, корупція та контрнаступ.

Важливу роль у поширенні деструктивних і проросійських наративів в українському сегменті соцмереж відіграють боти. Завдяки їм "АСД" поширює меми, карикатури та фейки.

Фото: radiosvoboda.org

 

"АСД" ретельно контролює діяльність своїх ботів у соцмережах: веде звітність, де фіксує їхню роботу: дату, тип контенту, який поширив той чи інший бот, під який обліковим записом це зробив, платформу, на якій поширили інформацію тощо.

Відповідно до даних з файлу звітності, коментарі (текстові й у вигляді мемів) боти також масово залишають під дописами українських державних установ, правоохоронних органів, політичних діячів, українських медіа.

Загалом, за інформацією документа "Статистика работы Центра С" з витоку "АСД", із січня по квітень 2024 команда Гамбашидзе опублікувала майже 34 мільйони коментарів. 

Вигадані історії про українців для європейців

Згідно з документами з витоку "АСД", для дискредитації України й українців команда Гамбашидзе створює й тиражує у соцмережах сфабриковані відеосюжети, стилізовані під матеріали західних медіа. В одному з таких сюжетів, нібито авторства німецького видання Bild, йшлося про те, що українські біженці намагалися спалити російський прапор, а натомість підпалили будинок німців, які дали їм притулок. Ще в травні 2022 року фактчекери проєкту StopFake довели, що він сфальсифікований, історія з пожежею – вигадана, а відео склеєне зі старих записів 2013 та 2021 років. Проте цей сюжет активно поширювали (за допомогою учасників ботоферми) й російськомовні телеграм-канали, й ті, що працюють на європейську аудиторію.

Фото: radiosvoboda.org

 

У цьому ж файлі позначені виконаними й інші "задачі", що мали на меті дискредитацію українців за кордоном. Зокрема, публікації в телеграм-каналах німецькою та англійською мовами відео про те, як, наприклад, українець у Неаполі буцімто вирішив пограбувати магазин або як біженці з України начебто змушують відвідувача бару танцювати гопак. При цьому у документах витоку містяться докладні інструкції щодо того, як стилізувати фейки під певні західні видання.

Спроба впливу на вибори в ЄС

"АСД" також намагалася впливати на парламентські вибори в ЄС у червні 2024 року. Метою було посприяти правим силам, які мали б просувати проросійські наративи.

Кампанія складалася з чотирьох основних пунктів: 

  • закинути політикам при владі необґрунтоване сіяння страху, зокрема, щодо можливого нападу Росії на ЄС;
  • розкритикувати підтримку гендерної рівності та прав ЛГБТ як таку, що змушує "наших дітей сходити з розуму";
  • підірвати чинну економічну політику на прикладах високої інфляції та безробіття;
  • звинуватити глобалістів ЄС у тоталітаризмі та мілітаризації, "як в Україні".

Фото: radiosvoboda.org

 

Виконувати завдання мали за допомогою поширення фейків через соцмережі в різноманітних формах.

Зрештою, попри те, що більшість місць у Європарламенті здобули демократичні сили, рейтинги правих також зросли. У документах витоку команда Гамбашидзе приписує цю заслугу собі.

"Загалом, сукупний успіх правих на європейських виборах сприймається сьогодні в усьому світі, як успіх російської зовнішньої політики й навіть більше, успіх російської пропаганди", – йдеться в одному з документів.

Розкручування політичного руху Віктора Медведчука "Другая Украина"

У документах є свідчення того, що політтехнологи Гамбашидзе стоять і за запуском, і за розкруткою так званого політичного руху прокремлівського політика, зрадника Віктора Медведчука.

У файлі "Другая_Украина_Комплексное_сопровождение_в_Интернете" з витоку "АСД" сформульовані основні завдання, зазначено цільову аудиторію проєкту, його ідеологію, напрямки й види робіт, показники ефективності.

Завданням "АСД" було позиціонувати Медведчука як "послідовного борця за мирне майбутнє України", який "розповідає про переваги початку мирного діалогу як про альтернативу можливої ядерної війни". Ще одна теза, яку мали доносити, – "Україну мають припинити використовувати як полігон для випробувань західної зброї". Для просування цього руху команда Гамбашидзе пропонувала: створення аналітичних матеріалів, написанням текстів на сайт, публікацій у ЗМІ, виконання роботи в соцмережах, яка передбачала "видалення коментарів, що суперечать політиці груп" і "коментарі на підтримку та захист ВМ (Віктор Медведчук – ред.) та його Руху".

Аналітики команди відзначали, що постать Медведчука викликає переважно негативні коментарі в російській соцмережі "Вконтакте". Зокрема, в документі вказано про 76% негативних коментарів під висловлюванням Медведчука про зустріч лідерів КНР та Республіки Білорусь у Пекіні. 

Попри це, в "АСД", схоже, продовжили працювати на "Другую Украину". У документах, зокрема, містяться плани щодо просування сайту організації через лідерів громадської думки, ботів і рекламу в соцмережах.

Фото: radiosvoboda.org


 
Теги:
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Технології
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