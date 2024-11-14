Вивісив над Луганською ОДА прапор РФ у 2014 році: СБУ оголосила підозру полоненому зраднику
Служба безпеки України оголосила підозру зраднику, який у 2014 році вивісив російський прапор над Луганською ОДА, а в жовтні 2024 року потрапив у полон до ЗСУ
Про це повідомляє СБУ.
Йдеться про Лі Вон Чоля - українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопів).
За даним слідства, у 2014 році він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор.
"Після захоплення Луганської ОДА зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією СБУ, з 24 лютого 2022 року фігурант разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне на Донеччині.
У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив Лі Вон Чоль, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.
"Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення Росії", - зазначили правоохоронці.
Слідчі СБУ повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями КК України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).
Підозрюваний наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
- Зазначимо, що у квітні 2014-го офіційний журнал Євросоюзу оприлюднив прізвища 15 росіян, до яких були застосовані санкції ЄС. До списку, зокрема, увійшов Герман Прокопів (Лі Вон Чоль).
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