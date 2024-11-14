Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Вивісив над Луганською ОДА прапор РФ у 2014 році: СБУ оголосила підозру полоненому зраднику

Вивісив над Луганською ОДА прапор РФ у 2014 році: СБУ оголосила підозру полоненому зраднику

Юлія Лаврук
14 листопада, 2024 четвер
17:21
Війна з Росією

Служба безпеки України оголосила підозру зраднику, який у 2014 році вивісив російський прапор над Луганською ОДА, а в жовтні 2024 року потрапив у полон до ЗСУ

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Йдеться про Лі Вон Чоля - українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопів).

За даним слідства, у 2014 році він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор.

"Після захоплення Луганської ОДА зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією СБУ, з 24 лютого 2022 року фігурант разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне на Донеччині.

У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив Лі Вон Чоль, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.

"Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення Росії", - зазначили правоохоронці. 

Слідчі СБУ повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями КК України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Підозрюваний наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Зазначимо, що у квітні 2014-го офіційний журнал Євросоюзу оприлюднив прізвища 15 росіян, до яких були застосовані санкції ЄС. До списку, зокрема, увійшов Герман Прокопів (Лі Вон Чоль).
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Луганськ
СБУ
російська армія
Луганщина
полонені
окупанти
колаборанти
Читайте також:
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
13 листопада, 2024 середа
Де 14 листопада чекати на мокрий сніг і ожеледицю: прогноз погоди від Наталки Діденко
Савченко, Безугла
Автор Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
Безугла та Савченко звернулися до СБУ одна щодо одної: чого вимагають
Автор Юрій Богданов
13 листопада, 2024 середа
"Мир у січні" нереальний
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 листопада
17:44
Оновлено
Андрій Одарченко
Нардепа Одарченка засудили до 8 років позбавлення волі. НАБУ просить Інтерпол оголосити його в розшук
17:25
Єврокомісія оштрафувала Meta на €797 млн за порушення антимонопольних правил
17:08
У Слов'янську під ворожий обстріл потрапив екіпаж патрульних: поранено поліцейського
17:07
"Не обовʼязково білий": продюсери фільмів про Бонда назвали вимоги до актора на роль нового агента 007
17:05
Ексклюзив
Верховна Рада
Існує велика проблема з прогулами нардепів: Рух ЧЕСНО про нове дослідження роботи ВР за 5 років
16:59
Клаудіо Раньєрі
Довбик отримав у "Ромі" нового головного тренера. Він вигравав АПЛ та Суперкубок УЄФА
16:54
Від початку року Міноборони закупило роботизованих комплексів на 300 млн грн
16:39
Оновлено
Німеччина уряд
Президент Німеччини Штайнмаєр погодив дату позачергових парламентських виборів
16:38
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 88 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Курахівському напрямку
16:35
Христина Соловій оголосила, що бере паузу від виступів на невизначений період
16:32
військовий квиток, мобілізація
Законопроєкт про демобілізацію мають напрацювати до 18 грудня, – нардеп Костенко
16:26
На знак протесту проти Трампа: британська письменниця Кетрін Ранделл пожертвує гонорари кліматичним організаціям
16:04
OPINION
Про корупцію в Україні нам брешуть тільки порохоботи
16:02
Євген Шевченко
Нардепу Євгенію Шевченку оголосили підозру в держзраді
15:58
Вийшов перший тизер комедії "Збори ОСББ" з Яновичем, Сумською і Лебігою
15:34
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:31
Музика з української пластичної вистави "Косачка" з'явилася на стримінгових платформах
15:22
кібербезпека
Імітуватиме кібератаки на критичну інфраструктуру: Держспецзв'язку та компанія Cyber Ranges запускають платформу Tryzub
14:59
Шмигаль запропонував створити дві групи для координації проєктів відновлення
14:44
Оновлено
Окупанти застрелили цивільну на Донеччині: Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ
14:38
Сергій Лавров
Лавров поскаржився, що навіть "дружні" країни відмовляються заправляти його літак через санкції
14:04
На фото: Олександр Чемеров
"Повістка не приходила, але я був на ВЛК": Чемеров з "Культурного Десанту" відповів, чи готовий піти у ЗСУ
14:03
Пресреліз
Письменники-військові зустрілись зі школярами під час мінірезиденції Контекст: війна
Письменники-військові зустрілись зі школярами під час мінірезиденції "Контекст: війна"
14:01
OPINION
Навіщо Шойгу поїхав у Китай
13:59
Олексій Гончаренко
Фахових медиків переводять з військових шпиталів на бойові посади в піхоті, - Гончаренко
13:47
музей історії
Мінкульт виступив проти планів КМДА збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі
13:39
Польська армія
Польща розмістила танки біля кордону з РФ
13:25
В Україні посмертно видадуть поетичну збірку військового Ігоря Мисяка "Діти жонглюють камінням"
13:21
мобілізація
"Залежить від стадії захворювання": у Міноборони заявили, що люди з ВІЛ і туберкульозом можуть бути придатні до служби
13:02
В Україні проведуть онлайн-фестиваль європейського кіно EUFF 2024
13:02
Маріуполь
Путін доручив створити 50-метровий монумент "визволителям" у Маріуполі
13:01
Війна з Росією, ЗСУ
"Не повернення територій": NYT назвала основний пріоритет України
12:47
OPINION
Зберігати єдність, не допускаючи внутрішнього розбрату. Це головний наш рецепт
12:40
електроенергія
Споживання електроенергії залишається високим: ситуація в енергосистемі 14 листопада
12:32
На Харківщині під час пожежі загинули 5 людей, з них 4 дитини
12:22
Співак Ray J заявив, що зірки, які брали участь у вечірках Diddy, намагаються підкупити імовірних жертв
12:21
Ексклюзив
новини Львівщини
Уряд вніс зміни щодо виплати для родичів військових, які зникли безвісти за особливих обставин, - Денісова
12:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Союзники України в Європі розглядають колись табуйовані переговори "земля-за-мир", а нова амбасадорка США в ООН відмовляється від своєї позиції про важливість членства України в НАТО. Акценти світових ЗМІ
12:19
Донецька область
У ЗСУ спростували інформацію про окупацію Іллінки на Донеччині
12:04
Володимир Зеленський
The Times: Ядерний варіант Зеленського. До бомби Україні залишилися "лічені місяці"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV