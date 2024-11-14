Вивісив над Луганською ОДА прапор РФ у 2014 році: СБУ оголосила підозру полоненому зраднику

Про це повідомляє СБУ.

Йдеться про Лі Вон Чоля - українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопів).

За даним слідства, у 2014 році він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор.

"Після захоплення Луганської ОДА зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією СБУ, з 24 лютого 2022 року фігурант разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне на Донеччині.

У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив Лі Вон Чоль, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.

"Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення Росії", - зазначили правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями КК України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Підозрюваний наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.