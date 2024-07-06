Польські прикордонники заявили, що буферна зона вдвічі зменшила кількість нелегалів з Білорусі
Війська РФ за добу на фронті втратили 11 танків, 66 артсистем і понад 1200 окупантів
Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України вдалося ліквідувати 1260 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки
Зміст
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 549 840 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8153 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 629 (+18) од,
- артилерійських систем – 14 897 (+66) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 809 (+58) од,
- крилаті ракети ‒ 2351 (+9) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 053 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 2479 (+6) од.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+20°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
6 липня
08:17
За минулу добу на фронті відбулося 139 боєзіткнень, окупанти продовжують атакувати на 11 напрямках
05:49
"Поганий епізод": Байден заявив, що під час дебатів з Трампом погано себе почував через хворобу
03:31
Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці: каже, що хотів би поїхати з Орбаном в Київ та Москву
01:13
Оновлено
За добу на фронті відбулося 119 боєзіткнень. Окупанти активно наступають на Лиманському і Покровському напрямках
2024, п'ятниця
5 липня
23:06
"На білорусько-українському кордоні є висока ймовірність провокацій з боку України": російські фейки за 5 липня
21:23
Ексклюзив
Скільки часу РФ може підтримувати наступальний потенціал: пояснення генерала запасу СБУ Ягуна
20:52
Ле Пен пообіцяла, що Франція не дозволить Україні використовувати далекобійні ракети в разі її перемоги на виборах