Війська відбили 55 російських атак на Авдіївському та Лиманському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 19 січня.

"Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки", - пишуть у Генштабі.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень. Росіяни завдали ракетний та 16 авіаударів, здійснили 43 обстріли з РСЗВ позицій наших військ та населених пунктів.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті та обстріли України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Лісківщина, Карповичі, Грем’яч, Хрінівка, Діброва Чернігівської області; Запсілля Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Лісківщина, Карповичі, Грем’яч, Хрінівка, Діброва Чернігівської області; Запсілля Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

напрямку наші захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак біля Тернів Донецької області та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

напрямку українські воїни відбили 9 атак біля Тернів Донецької області та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безрезультатно намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безрезультатно намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 6 разів безрезультатно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 6 разів безрезультатно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 2 атаки західніше Вербового Запорізької області, де ворог безрезультатно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

напрямку наші захисники відбили 2 атаки західніше Вербового Запорізької області, де ворог безрезультатно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби противник здійснив 9 безрезультатних штурмів позицій наших військ", - додали в Генштабі.

Удари по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу РФ.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби противника