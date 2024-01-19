Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Війська відбили 55 російських атак на Авдіївському та Лиманському напрямках

Війська відбили 55 російських атак на Авдіївському та Лиманському напрямках

19 січня, 2024 п'ятниця
19:25
Війна з Росією Авдіївка

Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень, українські війська відбили 55 російських атак на Авдіївському та Лиманському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 19 січня.

"Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.  Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки", - пишуть у Генштабі.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень. Росіяни завдали ракетний та 16 авіаударів, здійснили 43 обстріли з РСЗВ позицій наших військ та населених пунктів.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Ситуація на фронті та обстріли України

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Лісківщина, Карповичі, Грем’яч, Хрінівка, Діброва Чернігівської області; Запсілля Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак біля Тернів Донецької області та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області. 
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безрезультатно намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах  Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 6 разів безрезультатно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 2 атаки західніше Вербового Запорізької області, де ворог безрезультатно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької  області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби противник здійснив 9 безрезультатних штурмів позицій наших військ", - додали в Генштабі.

Удари по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу РФ. 

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби противника

Україна
Росія
Сумщина
Херсон
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Ємен, хусити
19 січня, 2024 п'ятниця
Хусити випустили балістику в танкер, який належить США
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
17 січня, 2024 середа
Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України
Карта. Херсон_2612
19 січня, 2024 п'ятниця
Росіяни поставили свій прапор на руїнах Кринків, але були знищені, - Братчук
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.61
    Купівля 37.61
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.94
    Продаж 41.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 січня
19:56
Георгій Судаков та Рональд Араухо (ліворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" відмовився продавати ключового гравця за 40 млн євро
19:47
терористи ХАМАС
Делегація ХАМАС у Москві зустрілась із представником Путіна по Близькому Сходу та Африці
19:46
НАТО Єнс Столтенбер
SPRAVDI пояснив, чому НАТО організовує наймасштабніші навчання з часів холодної війни
19:16
міністерство оборони РФ
У Росії розробляють дешевий ударний дрон, спроможний літати на 350 км, - Defense Express
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 695-го дня війни: ГУР атакувало нафтобазу у Брянській області, а окупанти покидають позиції через великі втрати армії РФ
18:57
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ: про що говорили
18:55
Ексклюзив
Олег Синютка
Лише президент має вносити мобілізаційний законопроєкт, інакше це перекладання відповідальності, - нардеп Синютка
18:49
Вражає видиму ціль зі швидкістю світла: Велика Британія випробувала лазерну зброю
18:42
Огляд
"Бідолашні створіння"
Затримати "героя в масці": що подивитися на вихідних
18:33
Ексклюзив
Військовий на Донбасі
Україні потрібно розв'язати питання ПВК, закон їх не забороняє, - керівник Омега Консалтинг Кебкало
18:26
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР
18:24
санкції проти РФ
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - Bloomberg
18:24
Сергій Лавров
Лавров поскаржився на "русофобські, расистські та неонацистські закони", які нібито ухвалили в Україні
18:13
Гурт "Без обмежень" прокоментував співпрацю з фондом Гринкевичів
18:12
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
Японці вперше посадили космічний корабель на Місяць
18:03
OPINION
Віктор Трегубов
Ніхто не пропонує воювати за чиновників
18:00
комунальники
У Києві спостерігається кадровий голод у комунальній сфері: майже 1 тис. працівників поповнили лави ЗСУ
17:59
Данило Кревсун
Німецький топ-клуб "Боруссія" підписав новий контракт з 18-річним українцем
17:56
Оновлено
YAKTAK
Суспільне порадилося з організаторами Євробачення щодо пісні YAKTAK, де використано семпл із треку співачки MANY
17:43
Марта Костюк
Костюк перемогла росіянку і з рекордом вийшла до 1/8 фіналу Australian Open
17:42
Окупанти
Улітку РФ може спробувати повністю окупувати 4 області України, не виключено наступ на Київ і Харків, – FT
17:30
Південна та Північна Корея
Рада безпеки ООН провела закрите засідання на тлі загострення відносин між КНДР та Південною Кореєю
17:28
На фото: Fabio De Vincente та Olena Topolia (ALYOSHA)
ALYOSHA випустила пісню Via dall’Inferno з італійським співаком Fabio De Vincente
17:16
Бундестаг
Бундестаг спростив отримання громадянства Німеччини: що змінилося
17:15
Ексклюзив
Ігор Мазепа
Затримання бізнесмена Мазепи - політична справа, а не правова, - нардеп Ар'єв
17:06
Ексклюзив
надзвукова ракета П-35
РФ може залучати надзвукову ракету П-35 для відволікання нашої ППО, для її знищення потрібний Patriot, - експерт Киричевський
16:59
ракети Taurus
Депутат бундестагу пояснив, чому Шольц відмовляється надавати Україні ракети Taurus
16:59
Сергій Палкін
Гендиректор "Шахтаря" пояснив, чому клуб під час війни витратив на бразильця 15 млн євро
16:55
Сектор Гази
Арабські країни спільно зі США запропонували план післявоєнного існування Гази, Ізраїль відреагував
16:39
евакуація
З трьох громад Донеччини евакуювали всіх дітей
16:32
Юлія Джима
Біатлон: троє українок потрапили у топ-20 короткої індивідуальної гонки на КС
16:26
РФ обстріляла Херсон та область: загинула жінка, є поранені
16:08
Сергій Наєв
Наєв назвав кількість російських і білоруських військових на кордонах з Україною
16:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Опозиції тут немає. Що не так із викривленою реальністю для Зеленського?
16:02
Фото Марсу з супутника Mars Express
Дослідники з ESA з'ясували, що на Марсі можуть бути моря з водяного льоду
15:44
Фестиваль-воркшоп для молодих авторів Прописи
Другий фестиваль-воркшоп для молодих авторів “Прописи”: ПЕН оголосив імена 15 фіналістів 
15:09
Поліцейські ліквідували наркокартель зі щомісячним прибутком до 40 млн грн: "товар" збували в ЄС і Туреччину
14:57
ДТП у Польщі
У Польщі потрапив у ДТП автобус з українцями: постраждала 80-річна пасажирка
14:55
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1701
Ворог зосереджує зусилля, щоб захопити військову агломерацію Слов'янськ - Краматорськ, - полковник ЗСУ
14:48
Євробачення 2023
Європейська мовна спілка відповіла на заклики заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV