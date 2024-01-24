Внаслідок російської агресії в Україні загинула щонайменше 521 дитина, - ОГП

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 1732 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 24 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 521 дитина загинула та понад 1211 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що найбільше дітей постраждали на:

Донеччина - 504,

Харківщина - 325,

Херсонщина - 146,

Київщина - 130,

Дніпропетровщина - 111,

Миколаївщина - 101,

Запоріжжя - 100,

Чернігівщина - 72,

Луганщина - 67.

Прокурори наголошують, що ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.