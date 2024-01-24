Внаслідок російської агресії в Україні загинула щонайменше 521 дитина, - ОГП
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії щонайменше 1732 дитини постраждали в Україні. Станом на 24 січня 521 дитина загинула, ще 1211 - постраждали
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 1732 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 24 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 521 дитина загинула та понад 1211 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається. що найбільше дітей постраждали на:
- Донеччина - 504,
- Харківщина - 325,
- Херсонщина - 146,
- Київщина - 130,
- Дніпропетровщина - 111,
- Миколаївщина - 101,
- Запоріжжя - 100,
- Чернігівщина - 72,
- Луганщина - 67.
Прокурори наголошують, що ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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