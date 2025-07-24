"Ворог не відчуває проблем з особовим складом і постійно штурмує": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Бригади "Рубіж" Данило Денисенко.

"Поки що проблему ворога з живою силою ми не спостерігаємо. Противник проводить штурмові дії постійно. Якщо на інших напрямках були випадки, коли ворог через великі втрати брав тактичні паузи, то на Покровському напрямку противник щодня намагається просуватись далі між нашими підрозділами. Росіяни не зупиняються і намагаються проводити активні штурмові дії постійно, потім закріпитись на окраїнах населених пунктів, або лісосмугах. Таким чином вони накопичують сили, щоб потім далі почати штурм. Тому поки що зовсім не помітно, що у них на Покровському напрямку є нестача особового складу", - розповів Денисенко.

Військовослужбовець наголосив, що підрозділи Сил оборони продовжують стримувати ворога на Покровському напрямку.

"Дуже складно на Покровському напрямку. Нам доводиться докладати великих зусиль, щоб зупиняти ворога. Хлопці стараються і число вбитих окупантів це підтверджує", - додав він.